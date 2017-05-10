Мы молились на это оружие: спецназ РФ о боевом применении ПТРК «Корнет»



Бойцы Сил специальных операций Министерства обороны России с ПТРК "Корнет"

Источник: Комсомольская правда Бойцы Сил специальных операций Министерства обороны России с ПТРК "Корнет"Источник: Комсомольская правда

Бойцы спецназа ССО, принимавшие участие в боевых действиях в Сирии, рассказали о боевом применении противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

«Чаще всего боевики в Сирии действовали следующим образом: впереди шел обшитый стальными листами бульдозер, который выдерживает попадание из РПГ-7, а за ним - начиненный взрывчаткой "шахид-мобиль" (чаще всего БМП-1). Оператор с первой ракеты попал в БМП. Взрыв был очень сильный, в результате был обезврежен бульдозер, а примерно одна треть стоявшего в 70 метрах пятиэтажного дома просто сложилась», - рассказал военнослужащий.

По его словам, в течение полутора часов расчету удалось уничтожить танк боевиков, а ближе к вечеру - ЗУ-23 на автомобиле.

«Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему "Корнету", который в очередной раз показал себя с лучшей стороны. Зачастую мы на это оружие просто молимся, если можно так выразиться», - сказал спецназовец.

Противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения «Корнет» был принят на вооружение в 1998 году. Предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Максимальная дальность стрельбы - 5500 м. днем и 3500 м. ночью.