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Мы молились на это оружие: спецназ РФ о боевом применении ПТРК «Корнет»

12.05.2017 НТК Звезда 3232 0
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ПТРК "Корнет"
Бойцы Сил специальных операций Министерства обороны России с ПТРК "Корнет"
Источник: Комсомольская правда

Бойцы спецназа ССО, принимавшие участие в боевых действиях в Сирии, рассказали о боевом применении противотанкового ракетного комплекса «Корнет».



«Чаще всего боевики в Сирии действовали следующим образом: впереди шел обшитый стальными листами бульдозер, который выдерживает попадание из РПГ-7, а за ним - начиненный взрывчаткой "шахид-мобиль" (чаще всего БМП-1). Оператор с первой ракеты попал в БМП. Взрыв был очень сильный, в результате был обезврежен бульдозер, а примерно одна треть стоявшего в 70 метрах пятиэтажного дома просто сложилась», - рассказал военнослужащий.


По его словам, в течение полутора часов расчету удалось уничтожить танк боевиков, а ближе к вечеру - ЗУ-23 на автомобиле.


«Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему "Корнету", который в очередной раз показал себя с лучшей стороны. Зачастую мы на это оружие просто молимся, если можно так выразиться», - сказал спецназовец.


Противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения «Корнет» был принят на вооружение в 1998 году. Предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Максимальная дальность стрельбы - 5500 м. днем и 3500 м. ночью.
10.05.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Корнет
РПГ-7
Компании
КБП

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