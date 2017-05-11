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Новейшие истребители Су-35С ВВО на учениях провели перехват самолетов противника

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 192 0
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Истребители Су-35С
Истребитель Су-35С постройки 2014 года (бортовой номер "21 красный", серийный номер 02003) из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России на взлете после промежуточной посадки на аэродроме Большое Савино (Пермь) во время перелета из Дземги в Липецк. 30.03.2015
Источник: Владимир Полуянов / russianplanes.net

Также были отработаны фигуры высшего пилотажа

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО) во время летно-тактического учения в Хабаровском крае отработали перехват самолетов условного противника и фигуры высшего пилотажа на различных высотах, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В ходе проведения мероприятия пилоты новейших истребителей Су-35С отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах. При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики, в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника", - сообщил Гордеев.

Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах. Кроме того, экипажи провели воздушную разведку местности, чтобы обнаружить средства противовоздушной обороны условного противника, и выполнили боевые стрельбы из пушечного вооружения Су-35С на одном из специализированных полигонов округа.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
Су-35С
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Минoбороны РФ

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