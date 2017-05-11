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Загруженность полигонов ВВО в трех регионах Дальнего Востока впервые достигла 100%

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 179 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

За пять месяцев с военнослужащими в Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае проведено более тысячи занятий

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более тысячи занятий провели с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае за пять месяцев зимнего периода обучения, впервые загруженность полигонов здесь стала полной и круглосуточной, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, подвели итоги зимнего период обучения. Впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке достигла уровня, когда полигоны эксплуатировались в круглосуточном режиме. За пять месяцев с военнослужащими проведено более одной тысячи занятий", - сообщил Гордеев.

За это время на стрельбах из различных видов оружия и боевых машин было израсходовано более 5 млн боеприпасов. В ближайшее время полигонную учебно-материальную базу восстановят и обновят. Саперные подразделения проверят полигоны на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвредят их, а 1 июня начнется новый, летний период обучения.
11.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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