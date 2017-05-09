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BMC представит новые бронированные машины на IDEF 2017

11.05.2017 Army Guide 459 0
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Amazon, Vuran, Kirpi
Новая линейка бронированных машин класса MRAP турецкой компании BMC - слева направо: Amazon, новый Vuran, модернизированный Kirpi
Источник: ВМС

Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2017 турецкий автомобильный гигант BMC представит свою новейшую бронированную машину. Глава BMC Бюлэнт Денкдемир (Bülent Denkdemir ) сказал, что компания представит пять машин на выставке, которая будет проходить на площади в 5000 квадратных метров.


По словам Денкдемира, две последние бронированные машины BMC Vuran и Amazon почти прошли все испытания, и массовое производство их начнется во второй половине 2017 года.


Описывая Vuran и Amazon как меньшие, более компактные варианты бронированной машины Kirpi (Ежик), Денкдемир сказал, что Kirpi может перевозить 12 человек, а Vuran и Amazon - девять и семь человек соответственно.


Относительно двух более компактных версий - «меньших членов семейства [бронированных машин]», Денкдемир сказал, что они могут быть использованы в крупных городах благодаря их маневренности. «Когда вы строите семейство больших и малых машин, вы можете удовлетворять различным требованиям - от армейских до полицейских. Эти машины поступят на вооружение турецких и катарских военных позже в этом году». Помимо Vuran и Amazon на выставке будет также представлена новая версия Kirpi, разработанная в качестве военной медицинской машины для тунисской армии.


BMC также планирует создать новую машину специально для армии Катара. Денкдемир сказал, что Катар приобретет значительное количество этих новейших машин, которые пока не называются и будут представлены на выставке. Эта машина планируется к верийному производству в начале 2018 года. «Это очень специализированная машина, с немногими аналогами в мире, и может быть сброшена с грузовых самолетов с использованием парашютов. Она будет завершена к концу года», - сказал он. «На этапе предварительного прототипирования наши заказчики увидят макет, образец которого еще не завершен, но я надеюсь, что он будет завершен этой осенью», - сказал Денкдемир.


Сергей Вэй
09.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
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Катар
Тунис
Турция
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Kirpi
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