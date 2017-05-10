Крах российской "Арматы" (Диалог.ua, Украина)



Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Крупнейший в мире российский танковый завод оказался на грани пропасти.

Крупнейший в мире завод по производству тяжелой военной техники (Так в тексте. По всей видимости, речь идет о заводе тяжелых механических прессов - прим. ред.), который находится в Воронеже, обратился с иском в арбитражный суд Свердловской области о банкротстве научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Согласно исковому заявлению, завод задолжал 12,26 миллиона рублей (212,7 тысячи долларов).

Как выяснилось, такая астрономическая сумма появилась после модернизации производства на Уралвагонзаводе, когда истец смонтировал ряд прессов усилием в 100 - 5 тысяч тонно-сил. Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что Уралвагонзавод является крупнейшим не только в России, но и в мире. Он разрабатывает и выпускает различную военную технику, в том числе танки Т-72, Т-90 и боевые машины разминирования БМР-3М.

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Комментарии читателей:

Ксения Росс: Народ, вы чего совсем чекнутые что ли? Какой банкрот? Я живу в Нижнем Тагиле! И сейчас, в данную минуту, идут "Арматы" у нас на параде! Полный бред. Миллионные контракты подписаны с Индией и Китаем, не вводите народ в заблуждение.

Эрих Ремарчик: "Диалог" любит пошутить над Ксюшами, и народ об этом знает…)))

Бешлиев Игорь: Да не важно! Банкрот! И все тут!

Валентин Клименко: Да, указанная сумма копеечная. Один танк стоит 4 миллиона долларов, а долг указан 212 тысяч долларов