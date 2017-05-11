Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях
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ЦАМТО, 10 мая. Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях. Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля "Тигр", оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной, а также защищен от естественных и преднамеренных помех.
В машине также предусмотрено мобильное место оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.
Данные станции призваны обеспечить войсковые подразделения устойчивой спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности при расположении на местности и во время совершения маршей. Комплексы оперативно развертываются в любой местности, осуществляют автоматическое наведение на ретранслятор и ведут круглосуточную работу даже в суровых климатических условиях, например в Арктике.
Благодаря современному оборудованию станция обеспечивает высокоскоростной цифровой канал связи – до 2048 кбит/с. Таким образом, комплекс может успешно использоваться для видеоконференций, дуплексной телефонной и факсимильной связи, а также для передачи данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы большинства отечественных спутников связи.
Станции уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.05.2017
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Алексей60
1703
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№1
11.05.2017 06:46
И к какому месту приложить фотографию под заголовком?
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U-96
50
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№2
11.05.2017 07:31
Статья как всегда из категории "вброс"! Кто делает, где испытывалось, параметры, габариты и т.д.
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Алексей60
1703
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№4
11.05.2017 20:01
Цитата, gerrfrost сообщ. №3Уважаемый gerrfrost, поясните пожалуйста,что на мы видим на фотографии?
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