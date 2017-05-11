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Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях

11.05.2017 ЦАМТО 469 5
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ЦАМТО, 10 мая. Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях. Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля "Тигр", оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной, а также защищен от естественных и преднамеренных помех.

В машине также предусмотрено мобильное место оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.

Данные станции призваны обеспечить войсковые подразделения устойчивой спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности при расположении на местности и во время совершения маршей. Комплексы оперативно развертываются в любой местности, осуществляют автоматическое наведение на ретранслятор и ведут круглосуточную работу даже в суровых климатических условиях, например в Арктике.

Благодаря современному оборудованию станция обеспечивает высокоскоростной цифровой канал связи – до 2048 кбит/с. Таким образом, комплекс может успешно использоваться для видеоконференций, дуплексной телефонной и факсимильной связи, а также для передачи данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы большинства отечественных спутников связи.

Станции уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГАЗ-2330 Тигр
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Алексей60
1703
№1
11.05.2017 06:46
И к какому месту приложить фотографию под заголовком?
+1
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RU
U-96
50
№2
11.05.2017 07:31
Статья как всегда из категории "вброс"! Кто делает, где испытывалось, параметры, габариты и т.д.
0
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RU
gerrfrost
2640
№3
11.05.2017 13:41
+1
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RU
Алексей60
1703
№4
11.05.2017 20:01
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Уважаемый gerrfrost, поясните пожалуйста,что на мы видим на фотографии?
0
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RU
Alah
270
№5
11.05.2017 22:28
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
Цитата, Алексей60 сообщ. №4

Неужели непонятно? Осматривают интегрированную антенну!)
0
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