ЦАМТО, 10 мая. Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях. Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля "Тигр", оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной, а также защищен от естественных и преднамеренных помех.

В машине также предусмотрено мобильное место оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.

Данные станции призваны обеспечить войсковые подразделения устойчивой спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности при расположении на местности и во время совершения маршей. Комплексы оперативно развертываются в любой местности, осуществляют автоматическое наведение на ретранслятор и ведут круглосуточную работу даже в суровых климатических условиях, например в Арктике.

Благодаря современному оборудованию станция обеспечивает высокоскоростной цифровой канал связи – до 2048 кбит/с. Таким образом, комплекс может успешно использоваться для видеоконференций, дуплексной телефонной и факсимильной связи, а также для передачи данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы большинства отечественных спутников связи.

Станции уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.