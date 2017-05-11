Иранские военные еще раз испытали новую скоростную торпеду "Хут"
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Источник: © РИА Новости . Сергей Мамонтов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Иранские военные испытали новую скоростную морскую торпеду, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным американского ведомства, пуск торпеды произошел в воскресение в районе Ормузского пролива.
Сообщается, что речь идет об испытаниях торпеды "Хут" ("Кит" по-ирански). Собеседники телеканала не располагают данными, насколько успешными оказались испытания.
Торпеды "Хут" находятся на стадии тестирования, их последние испытания, по информации Пентагона, проходили в феврале 2015 года.
Тактико-технические характеристики торпеды в состоянии полной боеготовности предусматривают дальность поражения до 13 километров со скоростью 200 узлов в час (370 километров в час).
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08.05.2017
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
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№1
11.05.2017 13:50
Про наши скоростные торпеды "Хищник" была и такая статья.
http://interpolit.ru/blog/futljar_i_khishhnik_kakaja_iz_torped_stanet_ubijcej_avianoscev/2017-03-13-7539
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