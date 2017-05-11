Иранские военные еще раз испытали новую скоростную торпеду "Хут"



Источник: © РИА Новости . Сергей Мамонтов Источник: © РИА Новости . Сергей Мамонтов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Иранские военные испытали новую скоростную морскую торпеду, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным американского ведомства, пуск торпеды произошел в воскресение в районе Ормузского пролива.

Сообщается, что речь идет об испытаниях торпеды "Хут" ("Кит" по-ирански). Собеседники телеканала не располагают данными, насколько успешными оказались испытания.

Торпеды "Хут" находятся на стадии тестирования, их последние испытания, по информации Пентагона, проходили в феврале 2015 года.

Тактико-технические характеристики торпеды в состоянии полной боеготовности предусматривают дальность поражения до 13 километров со скоростью 200 узлов в час (370 километров в час).