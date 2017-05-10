Источник: запуск военного спутника для Единой космической системы запланирован на 25 мая
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Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном
Источник: SpaceX / Globallookpress.com
Это будет второй аппарат данной системы
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" в интересах российского военного ведомства может состояться с космодрома Плесецк 25 мая, сообщил в воскресенье ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Речь идет об аппарате Единой космической системы (ЕКС)", - сказал собеседник агентства. Это будет второй аппарат данной системы.
Единая космическая система должна стать основой космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Как отмечали ранее в Минобороны РФ, она позволит существенно сократить время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника. В конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2017 году планируется запустить один аппарат системы ЕКС.
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10.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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