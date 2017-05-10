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Минобороны РФ: обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная

11.05.2017 ИТАР-ТАСС 169 0
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Военная полиция
Российская военная полиция в Сирии
Источник: ТВЦ

В режиму перемирия присоединились девять населенных пунктов в провинциях Идлиб и Дераа

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Девять населенных пунктов за минувшие сутки присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1492", - сообщает военное ведомство.

Восемь поселений из числа подписавших соглашения о перемирии расположены в провинции Идлиб, еще одно - в южной сирийской провинции Дераа. Число вооруженных формирований, согласившихся принять условия прекращения боевых действий, за сутки не изменилось - их 213.

В Минобороны сообщили, что российские специалисты зафиксировали 12 нарушений перемирия (четыре - в провинции Дамаск, по три - в провинциях Латакия и Хама, еще два - в провинции Дераа). Их турецкие коллеги сообщили о двух нарушениях в провинциях Дамаск и Хама. По данным российского военного ведомства, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в России).

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций. Жителям города Алеппо было передано 4,8 тонны питьевой воды, в Дамаске жители получили тонну продуктов, а в провинцию Эс-Сувейда были доставлены две тонны продуктовых наборов. В общей сложности помощь получили почти 2,5 тысячи человек.

Еще одна акция была проведена по линии ООН, сообщили в Минобороны. "В район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 тонна", - говорится в бюллетене.

Зоны деэскалации

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Иран
Россия
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Турция
Компании
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