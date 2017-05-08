Модернизация украинских танков Т-64БВ для участия в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge



Прибывший на полигон Графенвёр (Германия) для участия в международных танковых соревнованиях стран НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2017" танковый взвод на модернизированных танках Т-64БВ из состава 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии. 05.05.2017

Источник: МО Украины Прибывший на полигон Графенвёр (Германия) для участия в международных танковых соревнованиях стран НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2017" танковый взвод на модернизированных танках Т-64БВ из состава 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии. 05.05.2017Источник: МО Украины

Как уже сообщалось, в проходящих с 7 по 12 мая 2017 года международных танковых соревнованиях стран НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2017" на германском полигоне Графенвёр (Бавария) впервые принимает участие танковый взвод (три танка Т-64БВ) вооруженных сил Украины, из состава 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Танки Т-64БВ для участия в данных соревнованиях прошли определенные доработки, дабы в какой-то степени соответствовать более совершенным в отношении оборудования танкам других команд-участников из западных стран (Танки Leopard 2A4/A5/A6, Leclerc и M1A2 Abrams). Украинский государственный концерн "Укроборонпром" распространил пресс-релиз с информацией о проведенной на украинских "биатлонных" Т-64БВ модернизации.

ГК "Укроборонпром" модернизировал партию танков Т-64БВ, на которых украинские бойцы будут представлять Украину на танковых соревнованиях The Strong Europe Tank Challenge, которые стартуют в Германии сегодня, 7 мая, и продлятся до 12 мая. Украинские танкисты будут бороться за звание лучших с представителями еще пяти стран НАТО и партнеров Альянса: Австрии, Германии, Польши, Франции и США.

Для участия Украины, ГП "Харьковский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", подготовило партию из основных боевых танков Т-64БВ, которые получили тепловизоры, цифровые радиостанции и средства спутниковой навигации.

Отметим, что в случае заказа со стороны Минобороны и других силовых структур Украины, Госконцерн "Укроборонпром" готов предложить массовую оперативную модернизацию украинских танков путем установки современного оборудования и вооружения. Специалисты Концерна разработали 12 видов модернизации основных боевых танков для украинских защитников, которые охватывают наиболее эффективные варианты повышения боевых свойств этих машин.

При подготовке танков специалистами ГП "Харьковский бронетанковый завод" на каждую боевую машину были установлены тепловизионные приборы наблюдения украинского производства для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Эти приборы были изготовлены на предприятиях "Тримен-Украина" и "UaRpa", которые на постоянной основе сотрудничают с Концерном в рамках программы импортозамещения и включения украинских производителей в оборонно-промышленный комплекс Украины. Эта программа была развернута в 2014 году для замены российских комплектующих и охватывает сотни предприятий по всей Украине, всех форм собственности.

Важно отметить, что установленные на Т-64БВ тепловизионные устройства не требуют изменений в конструкции танка, устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений. Благодаря высококачественным комплектующим, они обладают высокой устойчивостью к световых помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. А приборы командира и наводчика интегрированы в систему управления огнем, обеспечивая обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км.

Также партия Т-64БВ была оснащена системами спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Именно такие системы устанавливаются на все новые боевые машины, которые выпускают предприятия Концерна: БТР-3, БТР-4, "Дозор-Б" и другие.

Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

На танки также были установлены новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищен от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров. Эти радиостанции были изготовлены на киевском предприятии "Доля и Ко. Лтд ".

Во время соревнований The Strong Europe Tank Challenge, экипажи боевых машин будут демонстрировать свои умения во время наступательных и оборонительных действий, выполнять специальные задачи по уничтожению условного противника, сложные маневры и полевой ремонт техники.

Как отмечают организаторы соревнования, The Strong Europe Tank Challenge призваны укрепить военное партнерство, обеспечить взаимодействие НАТО и стран-партнеров, а также стать площадкой для обмена знаниями и умениями в тактике и методов применения танков на современном поле боя.

Открытие соревнований The Strong Europe Tank Challenge 2017 - 07.05.2017 (с) Генеральный штаб вооруженных сил Украины: