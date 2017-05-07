Создано индийско-российское совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т в Индии
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Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Как сообщило посольство Индии в Российской Федерации, 2 мая 2017 года министерство по корпоративным вопросам правительства Индии учредило индийско-российское акционерное общество по производству вертолетов (India-Russia Helicopters Limited Company). Это ознаменовало формальное создание совместного предприятия между индийским государственным объединением Hindustan Aeronautic Limited (HAL) и российскими АО "Вертолеты России" и АО "Рособоронэкспорт", и "стало ключевой вехой организации производства вертолета Камов Ка-226Т в Индии при участии России".
Межправительственное соглашение по созданию данного совместного предприятия было подписано во время 16-го ежегодного индийско-российского саммита на высшем уровне 24 декабря 2015 года в Москве.
Со стороны bmpd дополним, что, как сообщалось, сборку вертолетов Ка-226Т в Индии в рамках данного совместного предприятия предполагается организовать на новой производственной площадке HAL в Тумакуру (в 74 км к северу от Бангалора). Стоимость сооружаемых там производственных площадей оценивается в 50 млрд рупий (около 670 млн долл), а количествозанятых на производстве должно достичь 4000 человек. Сборка вертолетов Ка-226Т может быть начата в Тумакуру в 2018 году.
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07.05.2017
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