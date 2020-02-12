Вертолет Ка-226Т для Индии

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Госкорпорации «Ростех» Александр Михеев заявил, что российско-индийское предприятие Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL), созданное АО «Вертолеты России» ГК «Ростех» и ведущей индийской авиастроительной корпорацией HAL (Hindustan Aeronautics Limited), полностью готово к производству вертолетов Ка-226Тв интересах силовых ведомств Индии.

«При необходимости совместное предприятие будет готово провести работы по дальнейшей модернизации машины», - сказал Александр Михеев.

Москва предложила рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях морского варианта Ка-226Т для военно-морских сил Индии, и российско-индийское предприятие примет участие в тендере на новые вертолеты для индийских ВМС в рамках морской вертолетной программы NUH (Naval Unity Helicopter).

Выбор Ка-226Т (по классификации НАТО – Hoodlum, «Хулиган») для армейской авиации, однако, не означает «автоматической» победы данной модели в тендере ВМС, так как требования к палубному вертолету отличаются и существует конкуренция с западными производителями.

Российский Ка-226Т, предназначенный для замены парка вертолетов Chetak и Cheetah, используемых для перевозки небольших групп военнослужащих, транспортировки легких грузов, в качестве патрульного и наблюдательного средства, также участвовал в долгом и сложном тендере министерства обороны Индии. Аппарат массой 3,6 т стал победителем в конкурсе на закупку 200 легких многоцелевых вертолетов, по условиям которого большая часть машин должна производиться на территории страны, продолжая государственное направление «Make in India». Требованиями министерства обороны Индии предусматривалась локализация на уровне 60%.

В ходе встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента России Владимира Путина в сентябре 2019 года обсуждалось предполагаемое производство 60 вертолетов в России, а 140 - в Индии по лицензии.

6 февраля на международной выставке DefExpo 2020 в Индии холдингом «Вертолеты России» и IRHL была подписана дорожная карта по локализации производства вертолетов Ка-226Т. В ней предусмотрены основные этапы производства машины и ее агрегатов на заводе в Индии, процедуры передачи конструкторской документации, машинокомплектов, всего необходимого оборудования, а также вопросы обучения индийского персонала. «Подписанная дорожная карта станет основой для дальнейшего развития проекта локализации Ка-226Т в Индии после подписания контракта», - слова генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского приводит ТАСС.

Согласно договоренностям, российская партия вертолетов, разработанных ОАО «Камов», будет выпускаться Улан-Удэнским авиационным заводом - УУАЗ, входящим в состав «Вертолетов России». Для индийского военного ведомства создана модификация 226.54 сертифицированного вертолета Ка-226Т, соответствующая требованиям тендера. Сертификация, полученная гражданским летательным аппаратом, обладающим высокими летно-техническими и эксплуатационными характеристиками, свидетельствует о повышенной безопасности полета, а также о возможности продолжить движение при отказе одного из двигателей. На сертифицированной машине устанавливались французские двигатели Turbomeca Arrius 2G1 с электронно-цифровой системой управления.

Индия еще выбирает нужную модификацию палубного вертолета, но, если им станет Ка-226Т, то программа «Make in India» может получить продолжение, для которого подписанная дорожная карта в этом месяце станет положительным примером.

Ирина Дронина