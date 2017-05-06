Решение о приобретении Египтом вертолетов Ка-52К для "Мистралей" может быть принято до конца мая этого года
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Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru
ЦАМТО, 5 мая. Решение о приобретении Египтом российских корабельных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа "Мистраль" может быть принято до конца мая этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Конкурсная процедура находится в завершающей стадии, и я думаю, что в течение мая мы узнаем результат данного тендера. Мы, конечно, понимаем, что наша техника по летно-техническим характеристикам лучше, чем техника конкурентов", – сказал А.Богинский, отвечая на вопрос журналиста.
При положительном результате тендера, в конце мая 2017 года специалисты "Рособоронэкспорта" начнут обсуждать с Египтом дополнительные вопросы касательно закупки, заявил глава холдинга.
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06.05.2017
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