Решение о приобретении Египтом вертолетов Ка-52К для "Мистралей" может быть принято до конца мая этого года



Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015

Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

ЦАМТО, 5 мая. Решение о приобретении Египтом российских корабельных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа "Мистраль" может быть принято до конца мая этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Конкурсная процедура находится в завершающей стадии, и я думаю, что в течение мая мы узнаем результат данного тендера. Мы, конечно, понимаем, что наша техника по летно-техническим характеристикам лучше, чем техника конкурентов", – сказал А.Богинский, отвечая на вопрос журналиста.

При положительном результате тендера, в конце мая 2017 года специалисты "Рособоронэкспорта" начнут обсуждать с Египтом дополнительные вопросы касательно закупки, заявил глава холдинга.