Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
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Украинский основной боевой танк Т-64БМ "Булат"
В танковых соревнованиях НАТО и стран-партнеров, которые пройдут на немецком полигоне Графенвер 7-12 мая, примут участие украинские танки Т-64БВ.
Как сообщает "Вестник Мордовии", танковый взвод ВСУ вступит в учебный "бой" с экипажами из США, Австрии, Франции, Германии и Польши. Известно, что при этом будут решаться как наступательные, так и оборонительные задачи. Кроме того, танкисты из разных стран обменяются опытом и отработают действия в условиях реального боя.
Как отмечают эксперты, хотя подобные состязания бронетехники из разных стран уже называют натовской вариацией "танкового биатлона", на самом деле это более специализированные мероприятия.
Справочная информация "РГ"
Советский танк Т-64БВ вооружен 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А46М-1, которое также может запускать управляемые ракеты комплекса 9К112-1 "Кобра", и пулеметами ПКТ (7,62 миллиметра) и НСВТ (12,7 миллиметра). Танк имеет навесную динамическую защиту "Контакт-1". Боевая масса машины - 42,4 тонн. Скорость по шоссе - 60 км/ч, по пересечённой местности – до 45 км/ч. Т-64БВ применялся во время вооруженного конфликта в Донбассе.
Руслан Мельников
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04.05.2017
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