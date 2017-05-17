Что русскому биатлон, то немцу смерть



Команда Австрии – победители Strong Europe Tank Challenge-2017

Источник: army.mil Команда Австрии – победители Strong Europe Tank Challenge-2017Источник: army.mil

Новейшие "Леопарды" и "Леклерки" не смогли отличиться даже на фоне Т-64

В Германии завершился танковый биатлон стран НАТО Strong Europe Tank Challenge. Он проходил с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии вооруженных сил США в немецком Графенвере (Grafenwoehr).

Правда, натовским турнир можно назвать с большой натяжкой. Фактически в нем приняли участие только 6 стран. Причем собственно членов альянса лишь четыре: Германия, Польша, США, Франция. А всего в НАТО, стоит напомнить, 28 стран. Двое участников биатлона – Австрия и Украина – в Североатлантический блок не входят. Хотя Киеву очень в него хочется.

Впрочем, Украину пригласили на турнир не как потенциального союзника, а, как объяснил американский генерал, за то, что ее военные единственные имеют практический опыт ведения боевых действий против российских танков.

Программой соревнований предусматривались действия не одиночных машин, как на нашем биатлоне, а танкового взвода – по решению достаточно широкого круга задач: вызов огневой поддержки, вождение, распознавание цели, определение расстояния до нее, тактическая медицина и эвакуация раненого, эвакуация подбитого танка и действия при применении противником оружия массового поражения. Кроме этого в программу были включены упражнения по личной физической и боевой подготовке членов экипажей, в частности стрельба из табельного оружия и преодоление полосы препятствий. Особо интересным был этап по борьбе с гражданской техникой: танкисты НАТО соревновались, кто лучше и быстрее раздавит танком легковушку.

В целом программа оставляет странное впечатление. В решении главных задач боевых действий – стрельбе из орудий по наземным целям, поражении из танкового пулемета воздушных целей, похоже, никто не соревновался. Вместо этого – вызов огневой поддержки, распознавание цели и определение расстояния до нее. Как будто в НАТО главной задачей танков считается не огневой бой с противником, а обеспечение применения артиллерии и авиации. После чего видимо считается полезным эвакуировать поврежденные танки и раненый личный состав. Если танки не участвовали в огневой дуэли с противником, то очевидно, что все повреждения получены от "дружественного" огня своей же артиллерии и ударов авиации в результате ошибок целеуказания. При этом экипажи, бросив свои танки и убегая от противника, должны уметь отстреливаться из личного оружия, преодолевая полосу препятствий. А главным противником натовских танков, с которым они должны успешно бороться, являются вражеские легковушки, которых танкисты альянса на своих почти 70-тонных махинах самоотверженно давят.

Интересны итоги соревнований. На первом месте – австрийцы на "Леопардах" 2А4, машинах достаточно старых, начала 90-х годов выпуска. Второе место заняла команда Германии на новейших "Леопардах" 2А7. Странно. По возможностям бортовых РЭС А7-й должен значительно превосходить А4-й. Значит, разница не столь существенна. Третье место взяли американцы на своих также новейших "Абрамсах" М1А2ZEP. То, что они уступили немцам, объяснить можно: "Леопард" 2А7и "Абрамс" М1А2ZEP машины примерно равноценные. Но то, что отстали, причем существенно, от австрийцев с их стареньким "Леопардом" 2А4 говорит о многом в отношении качества американских танков. Четвертое место у французов с их "Леклерком". Этот танк также считается одним их лучших в НАТО, тем не менее и он отстал от старичка А4.

Пятое место за украинцами, которые участвовали в биатлоне на модернизированном Т-64БВ – танке, принятом на вооружение ВС СССР еще в середине 80-х годов прошлого века и модернизированном в незалежной. Эти машины значительно уступают по своим боевым возможностям нашим Т-72Б3 и тем более Т-90А. И на советском танке украинцы обошли поляков, которые выступали на "Леопарде" 2А5, принятом на вооружение в середине нулевых, то есть спустя 20 лет после Т-64БВ. При этом Т-64БВ признан более маневренным, чем основные танки НАТО.

Даже этот беглый обзор четко показывает, почему натовские танкисты отказались от участия в нашем биатлоне. Во-первых, программа у нас неправильная – ее основу составляет стрельба из танковых орудий и пулеметов по целям, имитирующим реальные, но отсутствуют такие важные упражнения как наезд на легковушку. Во-вторых, ТТХ натовских танков не так хороши, как хотелось бы руководству альянса. А в-третьих, уровень подготовки экипажей, очевидно, не столь уже высок, чтобы успешно выступить на нашем биатлоне, тем более если Россия выставит против "Абрамсов" и "Леопардов" Т-90 и Т-72 последней модификации.

Побоялись натовцы проиграть нашим танковый биатлон с разгромным счетом.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук