Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Судно связи "Иван Хурс" переведено из эллинга на открытый стапель

05.05.2017 ЦАМТО 342 0
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 +1
Корабль «Юрий Иванов»
Большой разведывательный корабль «Юрий Иванов»
Источник: bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 4 мая. На Северной верфи (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась выкатка из эллинга судна связи проекта 18280 "Иван Хурс".

Теперь на судно установят мачту, высота которой не позволяла сделать это в эллинге. Сейчас строители завершают работы по подготовке судна к спуску на воду. В частности, завершена окраска корпуса, смонтирована винто-рулевая группа, проложен магистральный кабель, установлены все основные системы жизнеобеспечения корабля.

Традиционно, судно спускается на воду, когда его техническая готовность составляет более 80%. Спуск состоится 16 мая, в канун дня Балтийского флота. Швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая. До конца года "Иван Хурс" должен быть передан заказчику.

Судно связи "Иван Хурс" – второе судно проекта 18280, строящееся на Северной верфи. Первое судно связи, "Юрий Иванов", передано в 2014 году на Северный флот.

Оба судна связи носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, сообщает пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
18280
БФ
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы