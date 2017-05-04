Судно связи "Иван Хурс" переведено из эллинга на открытый стапель
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Большой разведывательный корабль «Юрий Иванов»
Источник: bastion-karpenko.ru
ЦАМТО, 4 мая. На Северной верфи (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась выкатка из эллинга судна связи проекта 18280 "Иван Хурс".
Теперь на судно установят мачту, высота которой не позволяла сделать это в эллинге. Сейчас строители завершают работы по подготовке судна к спуску на воду. В частности, завершена окраска корпуса, смонтирована винто-рулевая группа, проложен магистральный кабель, установлены все основные системы жизнеобеспечения корабля.
Традиционно, судно спускается на воду, когда его техническая готовность составляет более 80%. Спуск состоится 16 мая, в канун дня Балтийского флота. Швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая. До конца года "Иван Хурс" должен быть передан заказчику.
Судно связи "Иван Хурс" – второе судно проекта 18280, строящееся на Северной верфи. Первое судно связи, "Юрий Иванов", передано в 2014 году на Северный флот.
Оба судна связи носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, сообщает пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".
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04.05.2017
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