SDR-радиостанция "Росэлектроники" повысит надежность радиосвязи



Российская Электроника

Источник: www.ruselectronics.ru Российская ЭлектроникаИсточник: www.ruselectronics.ru

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) модернизировал SDR радиостанции для командно-штабных машин автоматизированной системы управления тактического звена (АСУ ТЗ). Обновленная аппаратура обеспечит адаптацию по скорости и диапазону частот для каждой отдельной линии радиосети, гарантируя устойчивую работу в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

В составе объединенной «Росэлектроники» разработку и модернизацию аппаратуры ведет концерн «Созвездие». Радиостанция создана с использованием технологий связи шестого поколения, в частности программно-определяемого радио (software-defined radio). Технология позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования без вмешательств в конструкцию, только за счет обновления программного обеспечения.

В отличие от существующих российских и зарубежных аналогов радиостанция позволяет изменять скорость передачи сигнала от 1,2 до 512 кбит/c в зависимости от сценария боевых действий, метеоусловий и ландшафта. За счет этого изделие обеспечивает надежную передачу данных в лесу, в горах, при обильных осадках и широком диапазоне температур, например, в Арктике или в пустыне.

Абонентская адаптация реализуется «на стороне источника информации» без служебного канала, который уязвим для информационных воздействий, что значительно увеличивает надежность радиосвязи.

В настоящий момент успешно завершены типовые испытания модернизированной радиостанции. В перспективе запланировано увеличение скорости передачи информации до 1024 кбит/с.