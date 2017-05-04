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SDR-радиостанция "Росэлектроники" повысит надежность радиосвязи

05.05.2017 ОАО «Росэлектроника» 308 0
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Российская Электроника
Российская Электроника
Источник: www.ruselectronics.ru

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) модернизировал SDR радиостанции для командно-штабных машин автоматизированной системы управления тактического звена (АСУ ТЗ). Обновленная аппаратура обеспечит адаптацию по скорости и диапазону частот для каждой отдельной линии радиосети, гарантируя устойчивую работу в условиях радиоэлектронного противодействия противника.


В составе объединенной «Росэлектроники» разработку и модернизацию аппаратуры ведет концерн «Созвездие». Радиостанция создана с использованием технологий связи шестого поколения, в частности программно-определяемого радио (software-defined radio). Технология позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования без вмешательств в конструкцию, только за счет обновления программного обеспечения.


В отличие от существующих российских и зарубежных аналогов радиостанция позволяет изменять скорость передачи сигнала от 1,2 до 512 кбит/c в зависимости от сценария боевых действий, метеоусловий и ландшафта. За счет этого изделие обеспечивает надежную передачу данных в лесу, в горах, при обильных осадках и широком диапазоне температур, например, в Арктике или в пустыне.


Абонентская адаптация реализуется «на стороне источника информации» без служебного канала, который уязвим для информационных воздействий, что значительно увеличивает надежность радиосвязи.


В настоящий момент успешно завершены типовые испытания модернизированной радиостанции. В перспективе запланировано увеличение скорости передачи информации до 1024 кбит/с.
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Арктика

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