Т-50 научили уничтожать корабли



Источник: Фото: пресс-служба КТРВ Источник: Фото: пресс-служба КТРВ

Благодаря ракетам Х-35 российский истребитель пятого поколения стал универсальной боевой машиной

Российский истребитель пятого поколения Т-50 станет "убийцей кораблей". В состав его вооружения вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику. При этом ей не страшны радиоэлектронные помехи и зенитные противоракеты. По мнению экспертов, благодаря новинке Т-50 станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

Как рассказали "Известиям" в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Ракета уже применяется на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.

— Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой, — сообщил "Известиям" главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев. — Ракета включена в состав бортового вооружения самолета.

Правда, по словам Николая Васильева, из-за своих габаритов ракета будет размещаться не внутри отсеков вооружения стелс-истребителя, а на внешних подвесках.

Разработка ракеты Х-35 (по классификации НАТО AS-20 Kayak) началась в 1982 году в ответ на появление французской ракеты MM38 Exocet. Эти ракеты прославились во время Фолклендской войны Аргентины против Великобритании. Тогда с их помощью потопили британский эсминец "Шеффилд", контейнеровоз и серьезно повредили эсминец "Гламорган". В российском Военно-морском флоте Х-35 стала оружием самообороны на всех типах кораблей водоизмещением от 5 тыс. т.

Усовершенствованная Х-35УЭ получила индекс "У" — универсальная. Ее носителями стали не только корабли, но и самолеты, вертолеты и береговые ракетные комплексы. Новая машина имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса — 550 кг. Из них 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.

На цель машину выводит двухдиапазонная головка самонаведения. Первый режим ее работы — активный. При нем машина на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной — пассивный. В этом режиме ракета не сканирует пространство, а ловит импульсы, испускаемые радиолокаторами кораблей противника. Из-за чего до последнего момента Х-35УЭ остается совершенно неразличимой для радиолокационных станций. Кроме того, она теперь "видит" не только корабли, морской транспорт, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.

— Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений, — рассказал "Известиям" редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Применение в его вооружении новых крылатых ракет сделает Т-50 многофункциональным ударным истребителем, способным бороться как с воздушными целями, так с морскими и береговыми.

Х-35УЭ в определенной мере похожа на западные разработки: авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon. Западные аналоги неоднократно использовались в военных конфликтах. Х-35УЭ в бою не применялась. Тем не менее сравнение характеристик позволяет считать, что ракеты Х-35УЭ будут эффективней конкурентов. Хотя бы потому, что те не имеют пассивного режима наведения.

Истребитель пятого поколения Т-50 и тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Источник: izvestia.ru

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм