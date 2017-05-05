Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Т-50 научили уничтожать корабли

05.05.2017 Известия.ru 834 6
0
Понравилась новость?
 +5

Источник: Фото: пресс-служба КТРВ

Благодаря ракетам Х-35 российский истребитель пятого поколения стал универсальной боевой машиной

Российский истребитель пятого поколения Т-50 станет "убийцей кораблей". В состав его вооружения вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику. При этом ей не страшны радиоэлектронные помехи и зенитные противоракеты. По мнению экспертов, благодаря новинке Т-50 станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

Как рассказали "Известиям" в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Ракета уже применяется на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.

— Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой, — сообщил "Известиям" главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев. — Ракета включена в состав бортового вооружения самолета.

Правда, по словам Николая Васильева, из-за своих габаритов ракета будет размещаться не внутри отсеков вооружения стелс-истребителя, а на внешних подвесках.

Разработка ракеты Х-35 (по классификации НАТО AS-20 Kayak) началась в 1982 году в ответ на появление французской ракеты MM38 Exocet. Эти ракеты прославились во время Фолклендской войны Аргентины против Великобритании. Тогда с их помощью потопили британский эсминец "Шеффилд", контейнеровоз и серьезно повредили эсминец "Гламорган". В российском Военно-морском флоте Х-35 стала оружием самообороны на всех типах кораблей водоизмещением от 5 тыс. т.

Усовершенствованная Х-35УЭ получила индекс "У" — универсальная. Ее носителями стали не только корабли, но и самолеты, вертолеты и береговые ракетные комплексы. Новая машина имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса — 550 кг. Из них 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.

На цель машину выводит двухдиапазонная головка самонаведения. Первый режим ее работы — активный. При нем машина на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной — пассивный. В этом режиме ракета не сканирует пространство, а ловит импульсы, испускаемые радиолокаторами кораблей противника. Из-за чего до последнего момента Х-35УЭ остается совершенно неразличимой для радиолокационных станций. Кроме того, она теперь "видит" не только корабли, морской транспорт, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.

— Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений, — рассказал "Известиям" редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Применение в его вооружении новых крылатых ракет сделает Т-50 многофункциональным ударным истребителем, способным бороться как с воздушными целями, так с морскими и береговыми.

Х-35УЭ в определенной мере похожа на западные разработки: авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon. Западные аналоги неоднократно использовались в военных конфликтах. Х-35УЭ в бою не применялась. Тем не менее сравнение характеристик позволяет считать, что ракеты Х-35УЭ будут эффективней конкурентов. Хотя бы потому, что те не имеют пассивного режима наведения.


Истребитель пятого поколения Т-50 и тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ.
Источник: izvestia.ru

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Великобритания
Россия
США
Франция
Продукция
Harpoon ПКР
Ка-52
МиГ-29К
ПАК ФА
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
NATO
Авианосец
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
№1
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
LT
C162938X
180
№2
05.05.2017 17:46
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Но как-то про сами "убийства" именно этими убийцами нигде и не слышно.

Какое крайне нелепое заявление! А что Россия где-то за последние десятилетия в морских сражениях участвовала? Удар по грузинским катерам во время 080808 - не считается, на них и зенитных ракет хватило!
+1
Сообщить модератору
LT
C162938X
180
№3
05.05.2017 17:51
Цитата, q
Усовершенствованная Х-35УЭ получила индекс "У" — универсальная. Ее носителями стали не только корабли, но и самолеты, вертолеты и береговые ракетные комплексы. Новая машина имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса — 550 кг. Из них 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.

Речь идёт всё-таки об экспортном варианте Х-35У (о чём говорит буковка "Э" на конце индекса). Так  что ТТХ и цифры ракеты без "Э" - "для себя" - скорее всего получше. Экспортные варианты оружия всегда поставляются с заниженными параметрами.
0
Сообщить модератору
NL
Т-70
1422
№4
05.05.2017 18:10
Цитата, C162938X сообщ. №2
Какое крайне нелепое заявление! А что Россия где-то за последние десятилетия в морских сражениях участвовала? Удар по грузинским катерам во время 080808 - не считается, на них и зенитных ракет хватило!
     Извините,но Хулио Петрович платный тролль. Просто минусуйте,что бы его комменты по быстрее скрыли.
0
Сообщить модератору
RU
Враг
7985
№5
05.05.2017 21:09
Цитата, q
145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.
Сравним с вражеской ПКР-стелсом LRASM?
400 кг приходится на БЧ. Скорость примерно такая же, а вот дальность под 900 км. Палубный однодвигательный F-35 может тащить таких 2 штуки. Ракета умеет получать целеуказание после старта и перенацеливаться в полёте, чего Х-35 не умеет. А ещё у неё есть РЭБ и форма корпуса стелсовая, а не круглая, т.е. ЭПР гораздо меньше, чем у Х-35.

C162938X
Цитата, C162938X сообщ. №3
Так  что ТТХ и цифры ракеты без "Э" - "для себя" - скорее всего получше. Экспортные варианты оружия всегда поставляются с заниженными параметрами.
Да, скорее всего вы правы, но всё равно дальность будет в разы меньше, чем у LRASM и не только дальностью она хуже.

Цитата
Х-35УЭ в определенной мере похожа на западные разработки: авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon.
Ну-ну, про LRASM скромно забыли. Она хоть тоже не применялась пока ещё, но вспоминать стоит именно её, а не древний "Гарпун".
0
Сообщить модератору
NL
Т-70
1422
№6
05.05.2017 21:14
Цитата, Враг сообщ. №5
Ракета умеет получать целеуказание после старта и перенацеливаться в полёте
Топоры вроде тоже перенацеливаться могли. И из 56,24 только долетели.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы