Т-50 научили уничтожать корабли
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Источник: Фото: пресс-служба КТРВ
Благодаря ракетам Х-35 российский истребитель пятого поколения стал универсальной боевой машиной
Российский истребитель пятого поколения Т-50 станет "убийцей кораблей". В состав его вооружения вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику. При этом ей не страшны радиоэлектронные помехи и зенитные противоракеты. По мнению экспертов, благодаря новинке Т-50 станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.
Как рассказали "Известиям" в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Ракета уже применяется на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.
— Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой, — сообщил "Известиям" главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев. — Ракета включена в состав бортового вооружения самолета.
Правда, по словам Николая Васильева, из-за своих габаритов ракета будет размещаться не внутри отсеков вооружения стелс-истребителя, а на внешних подвесках.
Разработка ракеты Х-35 (по классификации НАТО AS-20 Kayak) началась в 1982 году в ответ на появление французской ракеты MM38 Exocet. Эти ракеты прославились во время Фолклендской войны Аргентины против Великобритании. Тогда с их помощью потопили британский эсминец "Шеффилд", контейнеровоз и серьезно повредили эсминец "Гламорган". В российском Военно-морском флоте Х-35 стала оружием самообороны на всех типах кораблей водоизмещением от 5 тыс. т.
Усовершенствованная Х-35УЭ получила индекс "У" — универсальная. Ее носителями стали не только корабли, но и самолеты, вертолеты и береговые ракетные комплексы. Новая машина имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса — 550 кг. Из них 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.
На цель машину выводит двухдиапазонная головка самонаведения. Первый режим ее работы — активный. При нем машина на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной — пассивный. В этом режиме ракета не сканирует пространство, а ловит импульсы, испускаемые радиолокаторами кораблей противника. Из-за чего до последнего момента Х-35УЭ остается совершенно неразличимой для радиолокационных станций. Кроме того, она теперь "видит" не только корабли, морской транспорт, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.
— Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений, — рассказал "Известиям" редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Применение в его вооружении новых крылатых ракет сделает Т-50 многофункциональным ударным истребителем, способным бороться как с воздушными целями, так с морскими и береговыми.
Х-35УЭ в определенной мере похожа на западные разработки: авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon. Западные аналоги неоднократно использовались в военных конфликтах. Х-35УЭ в бою не применялась. Тем не менее сравнение характеристик позволяет считать, что ракеты Х-35УЭ будут эффективней конкурентов. Хотя бы потому, что те не имеют пассивного режима наведения.
|Истребитель пятого поколения Т-50 и тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ.
|Источник: izvestia.ru
Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
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03.05.2017
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C162938X
180
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№2
05.05.2017 17:46
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Но как-то про сами "убийства" именно этими убийцами нигде и не слышно.
Какое крайне нелепое заявление! А что Россия где-то за последние десятилетия в морских сражениях участвовала? Удар по грузинским катерам во время 080808 - не считается, на них и зенитных ракет хватило!
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C162938X
180
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№3
05.05.2017 17:51
Цитата, q
Усовершенствованная Х-35УЭ получила индекс "У" — универсальная. Ее носителями стали не только корабли, но и самолеты, вертолеты и береговые ракетные комплексы. Новая машина имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса — 550 кг. Из них 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.
Речь идёт всё-таки об экспортном варианте Х-35У (о чём говорит буковка "Э" на конце индекса). Так что ТТХ и цифры ракеты без "Э" - "для себя" - скорее всего получше. Экспортные варианты оружия всегда поставляются с заниженными параметрами.
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Т-70
1422
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№4
05.05.2017 18:10
Цитата, C162938X сообщ. №2
Какое крайне нелепое заявление! А что Россия где-то за последние десятилетия в морских сражениях участвовала? Удар по грузинским катерам во время 080808 - не считается, на них и зенитных ракет хватило!Извините,но Хулио Петрович платный тролль. Просто минусуйте,что бы его комменты по быстрее скрыли.
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Враг
7985
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№5
05.05.2017 21:09
Цитата, q
145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.Сравним с вражеской ПКР-стелсом LRASM?
400 кг приходится на БЧ. Скорость примерно такая же, а вот дальность под 900 км. Палубный однодвигательный F-35 может тащить таких 2 штуки. Ракета умеет получать целеуказание после старта и перенацеливаться в полёте, чего Х-35 не умеет. А ещё у неё есть РЭБ и форма корпуса стелсовая, а не круглая, т.е. ЭПР гораздо меньше, чем у Х-35.
C162938X
Цитата, C162938X сообщ. №3
Так что ТТХ и цифры ракеты без "Э" - "для себя" - скорее всего получше. Экспортные варианты оружия всегда поставляются с заниженными параметрами.Да, скорее всего вы правы, но всё равно дальность будет в разы меньше, чем у LRASM и не только дальностью она хуже.
Цитата
Х-35УЭ в определенной мере похожа на западные разработки: авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon.Ну-ну, про LRASM скромно забыли. Она хоть тоже не применялась пока ещё, но вспоминать стоит именно её, а не древний "Гарпун".
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Т-70
1422
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№6
05.05.2017 21:14
Цитата, Враг сообщ. №5
Ракета умеет получать целеуказание после старта и перенацеливаться в полётеТопоры вроде тоже перенацеливаться могли. И из 56,24 только долетели.
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