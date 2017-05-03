Китайский самолет-амфибия вот-вот полетит



Церемония выкатки законченного постройкой первого летного опытного образца китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001) на китайском авиaстроительном предприятии Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) государственной авиастроительной корпорации AVIC. Чжухай (провинция Гуандун), 23.07.2016

Источник: Xinhua Церемония выкатки законченного постройкой первого летного опытного образца китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001) на китайском авиaстроительном предприятии Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) государственной авиастроительной корпорации AVIC. Чжухай (провинция Гуандун), 23.07.2016Источник: Xinhua

Первый самолет-амфибия китайского производства «Цзяолун-600» (гражданское обозначение AG-600, производственное – ТА 600) удачно совершил серию испытательных пробегов по полосе бывшего аэропорта Чжухая, где и был представлен широкой публике на прошлогодней выставке вооружений и военной техники.

Основное предназначение "Цзяолуна-600" – тушение пожаров, патрулирование морских акваторий, спасение экипажей судов/кораблей терпящих бедствие. В качестве самолета пожарной охраны Народной Вооруженной Полиции КНР на "Цзяолун-600" предусмотрено размещение водяных танков на 12 куб.м (время на сброс полного объема воды при тушении пожара составляет 20 секунд). При спасении моряков, терпящих бедствие, в негерметичном грузопассажирском отсеке размещается до 50 пострадавших. Соответственно высота полета не может превышать 3000 метров.

Специалисты ВМС НОАК, как выяснил "Военно-промышленный курьер", предполагают разместить несколько самолетов-амфибий на военно-морских базах в Циндао, Чжоушань, Санья (Юйлинь), на архипелаге Сиша и Наньша. Благодаря подобной дислокации самолеты смогут выполнять задачи по спасению экипажей или обнаружению подводных лодок над всей акваторией Желтого, Восточно-китайского и Южно-китайского морей. Для обнаружения надводных целей и объектов на самолете будет установлена поисковая РЛС, оптико-электронная система, которая может быть закреплена на корпусе или на внешней подвеске.

Первый тестовый полет самолета-амфибии запланирован на середину мая.

Максим Казанин