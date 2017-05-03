Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китайский самолет-амфибия вот-вот полетит

04.05.2017 Военно-промышленный курьер 259 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет-амфибия AG600
Церемония выкатки законченного постройкой первого летного опытного образца китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001) на китайском авиaстроительном предприятии Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) государственной авиастроительной корпорации AVIC. Чжухай (провинция Гуандун), 23.07.2016
Источник: Xinhua

Первый самолет-амфибия китайского производства «Цзяолун-600» (гражданское обозначение AG-600, производственное – ТА 600) удачно совершил серию испытательных пробегов по полосе бывшего аэропорта Чжухая, где и был представлен широкой публике на прошлогодней выставке вооружений и военной техники.

Основное предназначение "Цзяолуна-600" – тушение пожаров, патрулирование морских акваторий, спасение экипажей судов/кораблей терпящих бедствие. В качестве самолета пожарной охраны Народной Вооруженной Полиции КНР на "Цзяолун-600" предусмотрено размещение водяных танков на 12 куб.м (время на сброс полного объема воды при тушении пожара составляет 20 секунд). При спасении моряков, терпящих бедствие, в негерметичном грузопассажирском отсеке размещается до 50 пострадавших. Соответственно высота полета не может превышать 3000 метров.

Специалисты ВМС НОАК, как выяснил "Военно-промышленный курьер", предполагают разместить несколько самолетов-амфибий на военно-морских базах в Циндао, Чжоушань, Санья (Юйлинь), на архипелаге Сиша и Наньша. Благодаря подобной дислокации самолеты смогут выполнять задачи по спасению экипажей или обнаружению подводных лодок над всей акваторией Желтого, Восточно-китайского и Южно-китайского морей. Для обнаружения надводных целей и объектов на самолете будет установлена поисковая РЛС, оптико-электронная система, которая может быть закреплена на корпусе или на внешней подвеске.

Первый тестовый полет самолета-амфибии запланирован на середину мая.


Максим Казанин
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Jiaolong

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 05:38
  • 1
Российский ВМФ получил уникальные системы для связи с подводными лодками на боевом дежурстве
  • 04.05 05:17
  • 1
Минобороны объявило о наборе для подготовки офицеров-информационщиков
  • 04.05 05:00
  • 1
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 04.05 04:54
  • 2
Фонд перспективных исследований: восстание машин откладывается
  • 04.05 04:27
  • 83
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 04.05 03:36
  • 113
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 04.05 03:35
  • 2
Шум отверточной сборки
  • 04.05 02:33
  • 8
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 22:48
  • 51
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 03.05 20:30
  • 113
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 03.05 20:28
  • 6
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 20:11
  • 213
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 19:54
  • 952
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 18:55
  • 10
Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации "Ил"
  • 03.05 17:32
  • 3
Киргизия рассчитывает на российские ОПК и газ
другие обсуждаемые темы