На Уралвагонзаводе готовятся ко Дню Победы



Танки Т-34-85

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Танки Т-34-85Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 3 мая. На головном предприятии корпорации УВЗ в Нижнем Тагиле идет подготовка к празднованию 72-ой годовщины со Дня Победы. В городском параде примут участие тысячи заводчан.

Ежегодную помощь и поддержку получат 43 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий и 658 тружеников тыла – ветеранов Уралвагонзавода. Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С. Сейчас они находятся в механосборочном цехе, где их готовят к участию в параде. Подготовлена к празднику и "тридцатьчетверка" на постаменте у Центральной проходной Уралвагонзавода. Сотрудники механосборочного предприятия помыли и покрасили танк, который заслуженно считается символом Победы. В нынешнем году по главному проспекту Нижнего Тагила в колонне демонстрантов пройдут ветераны Уралвагонзавода и представители каждого его подразделения, самые именитые воспитанники СК "Спутник", а также сотрудники других предприятий интегрированной структуры УВЗ: "Уралкриомаша", Уральского КБ транспортного машиностроения, Уральского КБ вагоностроения, "УБТ-Уралвагонзавод", "УБТ-Сервис", Уральского научно-технологического комплекса и других – всего около пяти тысяч человек. Шествие возглавят заслуженные работники Уралвагонзавода, которые пронесут исторические знамена. В том числе знамя Государственного комитета обороны, которым завод во время Великой Отечественной войны награждался 38 раз, знамя Народного комиссариата танковой промышленности, в 1946 году переданное предприятию на вечное хранение за огромный вклад в производство танков. Знамя Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. На Уралвагонзаводе помнят и заботятся о ветеранах. В канун 9 Мая специалисты медико-санитарной части предприятия посетили на дому участников войны. Был проведен медосмотр, сформирована и передана индивидуальная аптечка с необходимыми лекарственными препаратами. В честь праздника каждый фронтовик и труженик тыла получил материальную помощь. В праздничные дни для ветеранов пройдут торжественные мероприятия. Встретится со своими товарищами и друзьями они смогут во Дворце культуры имени И.В.Окунева, творческие коллективы которого подготовили красочные танцевальные и музыкальные номера, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".