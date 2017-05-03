Корабли Каспийской флотилии уничтожили условных диверсантов в ходе учений
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Источник: © РИА Новости . Григорий Сысоев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости, Иван Капустин. Корабли Каспийской флотилии в ходе учений уничтожили условных диверсантов в Астрахани и Дагестане, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии "затон Золотой" в городе Астрахань и порту Махачкала в Республике Дагестан проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил флотилии. По легенде учения, на центр управления поступила информация о возможности проведения террористического акта в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника", - сообщил Астафьев.
Он добавил, что на первом этапе учения на кораблях была сыграна боевая тревога, корабли экстренно приготовили к бою и походу, выполнено проворачивание винтов (с целью уничтожения возможных боевых пловцов противника). В ходе второго этапа патрульный и дежурные катера покинули места швартовки.
"Используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой военнослужащие провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акватории пункта базирования. Затем в целях их уничтожения произвели гранатометание учебными гранатами на различных курсах движения. После отработки задач патрульными катерами водолазные группы спустились под воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений", - уточнил Астафьев.
Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей. В учении приняли участие более 20 надводных кораблей, катеров и судов и около 400 военнослужащих корабельных соединений.
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03.05.2017
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