Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Северодвинске заступил на дежурство дивизион С-400

03.05.2017 Lenta.ru 147 0
Разделы: ПРО и ПВО
0
Понравилась новость?
 0
С-400 "Триумф"
Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

В городе Северодвинск Архангельской области заступил на боевое дежурство дивизион зенитной ракетной системы С-400, сообщил портал "Северная неделя". Новый дивизион, развернутый в составе 1528-го зенитного ракетного полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО командования "Север" стал 38-м по счету комплексом С-400, заступившим на боевое дежурство.

На торжественном построении командир 1-й дивизии ПВО генерал-майор Сергей Москвичев отметил, что северодвинский полк ПВО, которым командует полковник Николай Морковин, долгие годы является одним из лучших подразделений, а в 1981 году первым в стране заступил на боевое дежурство на новейшем в то время комплексе С-300ПТ. До настоящего времени на вооружении полка находились комплексы С-300ПС.

Кроме того, в составе 45-й армии ПВО системой С-400 вооружен 33-й отдельный зенитный ракетный полк, развернутый в районе авиабазы Рогачево на Новой Земле в составе двух дивизионов.

В общей сложности в рамках действующей госпрограммы вооружений Воздушно-космические силы РФ должны получить 56 дивизионов С-400, которые составят основу боевой мощи группировки ПВО наряду с модернизированными системами С-300ПМ и С-300В4.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
С-300П
С-400 Триумф

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.05 07:38
  • 31
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 03.05 07:03
  • 205
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 06:38
  • 5
"Абрамс". SepV3 идет на смену V2, на горизонте V4
  • 03.05 06:03
  • 108
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 03.05 05:17
  • 1
Дивизион ЗРС С-300 под Красноярском заступит на боевое дежурство с 1 июля
  • 03.05 03:58
  • 3
Первые КАМАЗы NEO получат крупнейшие корпоративные клиенты
  • 03.05 03:44
  • 1
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 03:07
  • 1
Танк в помощь — часть II
  • 03.05 03:01
  • 3
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 00:30
  • 9
Привязанность к старой технике
  • 03.05 00:23
  • 2
Катерная афера
  • 02.05 22:35
  • 7
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 22:31
  • 108
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 22:23
  • 11
Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны
  • 02.05 21:36
  • 4
"Известия": первую подлодку проекта 971 с "Калибром" передадут ВМФ России в 2018 году
другие обсуждаемые темы