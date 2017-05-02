В Северодвинске заступил на дежурство дивизион С-400



Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

В городе Северодвинск Архангельской области заступил на боевое дежурство дивизион зенитной ракетной системы С-400, сообщил портал "Северная неделя". Новый дивизион, развернутый в составе 1528-го зенитного ракетного полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО командования "Север" стал 38-м по счету комплексом С-400, заступившим на боевое дежурство.

На торжественном построении командир 1-й дивизии ПВО генерал-майор Сергей Москвичев отметил, что северодвинский полк ПВО, которым командует полковник Николай Морковин, долгие годы является одним из лучших подразделений, а в 1981 году первым в стране заступил на боевое дежурство на новейшем в то время комплексе С-300ПТ. До настоящего времени на вооружении полка находились комплексы С-300ПС.

Кроме того, в составе 45-й армии ПВО системой С-400 вооружен 33-й отдельный зенитный ракетный полк, развернутый в районе авиабазы Рогачево на Новой Земле в составе двух дивизионов.

В общей сложности в рамках действующей госпрограммы вооружений Воздушно-космические силы РФ должны получить 56 дивизионов С-400, которые составят основу боевой мощи группировки ПВО наряду с модернизированными системами С-300ПМ и С-300В4.