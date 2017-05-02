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SpaceX на сутки отложила запуск ракеты с американским спутником-разведчиком

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 136 0
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Ракета-носитель Falcon 9
Источник: © EPA/SPACEX

Старт был отложен буквально в последнюю минуту из-за проблемы с датчиками одной из двух ступеней

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) с космодрома на мысе Канаверал был отложен на сутки. Об этом объявила компания SpaceX.

Согласно ее информации, старт был отложен буквально в последнюю минуту "из-за проблемы с датчиками" одной из двух ступеней. Компания решила не рисковать напрасно и перенести запуск "из предосторожности". "Резервное временное окно открывается в понедельник, 1 мая, в 07:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск)", - уточнили в SpaceX.

Груз и оборудование спутника не разглашаются, как и сроки его эксплуатации, цели и задачи. Согласно НУВКР, NROL-76 предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США. В том числе речь может идти о поиске террористов, мониторинге разработок ядерных вооружений в других странах и об оперативном предупреждении о подготовке ракетного удара.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Ядерный щит

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