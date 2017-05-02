Словакия намерена приобрести в США вертолеты «Белл-429» - DSCA



Один из двух вертолетов Bell 429 авиации МВД Словакии (регистрация OM-BYМ), 2015 год

Источник: Bell Helicopter Один из двух вертолетов Bell 429 авиации МВД Словакии (регистрация OM-BYМ), 2015 годИсточник: Bell Helicopter

ЦАМТО, 2 мая. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии в рамках программы «Иностранные военные продажи» партии легких многоцелевых вертолетов «Белл-429».

С учетом связанных с контрактом оборудования и услуг, общая стоимость контракта может составить 150 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 27 апреля.

Правительство Словакии обратилось к США с запросом о приобретении девяти легких многоцелевых вертолетов «Белл-429», модифицированных согласно требованиям заказчика. Запрос также включает поставку станции оптоэлектронной разведки MX-10 компании «Вескам» (WESCAM), бортового оборудования, средств связи и навигации, наземной аппаратуры, запасных частей и агрегатов, вспомогательного и испытательного оборудования, специального инструмента, технической документации, представление предложений о внесении конструктивных изменений, оказание технической помощи, проведение ремонта и доставки, обучение личного состава, а также другие связанные элементы материального обеспечения.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания «Белл Геликоптер» (Bell Helicopter).

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

Комментарий ЦАМТО:

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Словакии намерено модернизировать авиапарк армейской авиации и заменить российские вертолеты Ми-17 с целью снижения зависимости в поставке запчастей от России. Ранее, в феврале 2015 года, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии девяти UH-60M, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей, услуг обучения и материально-технического обеспечения общей стоимостью 450 млн. долл. Контракт на сборку первых четырех вертолетов с компанией «Сикорский эйркрафт» (Sikorsky Aircraft) был подписан в сентябре 2015 года.