Проходящий госиспытания фрегат «Адмирал Макаров» отразил атаку средств воздушного нападения условного противника
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Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"
Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
ЦАМТО, 2 мая. В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морском полигоне малые ракетные корабли (МРК) «Гейзер» и «Ливень» 28 апреля произвели пуски ракет-мишеней для отработки комплексов ПВО ракетных кораблей и фрегата «Адмирал Макаров».
Первым применил свой комплекс ПВО фрегат «Адмирал Макаров», который проходит завершающий этап государственных испытаний на Балтике.
Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени зенитным ракетным комплексом «Штиль».
На втором этапе средства воздушного нападения условного противника поражали ракетные корабли и катера Балтийской ВМБ.
Всего в учении в Балтийском море приняли участие более десяти кораблей и судов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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02.05.2017
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