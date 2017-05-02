Проходящий госиспытания фрегат «Адмирал Макаров» отразил атаку средств воздушного нападения условного противника



Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"

Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

ЦАМТО, 2 мая. В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морском полигоне малые ракетные корабли (МРК) «Гейзер» и «Ливень» 28 апреля произвели пуски ракет-мишеней для отработки комплексов ПВО ракетных кораблей и фрегата «Адмирал Макаров».

Первым применил свой комплекс ПВО фрегат «Адмирал Макаров», который проходит завершающий этап государственных испытаний на Балтике.

Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени зенитным ракетным комплексом «Штиль».

На втором этапе средства воздушного нападения условного противника поражали ракетные корабли и катера Балтийской ВМБ.

Всего в учении в Балтийском море приняли участие более десяти кораблей и судов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.