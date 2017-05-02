Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 193 0
0
Понравилась новость?
 0
Летающая лаборатория А-100ЛЛ
Источник: ©

Его разработка обусловлена, в частности, появлением самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения, добавил министр

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Создаваемый в России многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационного поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения", - сказал Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета - летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения", - добавил министр обороны, предложив генеральному директору АО "Концерн радиостроения "Вега" доложить о том, как решается эта задача.

А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно-транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".

Ранее в концерне "Вега" сообщили, что 21 апреля радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" был впервые испытан в полете на летающей лаборатории.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.05 07:38
  • 31
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 03.05 07:03
  • 205
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 06:38
  • 5
"Абрамс". SepV3 идет на смену V2, на горизонте V4
  • 03.05 06:03
  • 108
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 03.05 05:17
  • 1
Дивизион ЗРС С-300 под Красноярском заступит на боевое дежурство с 1 июля
  • 03.05 03:58
  • 3
Первые КАМАЗы NEO получат крупнейшие корпоративные клиенты
  • 03.05 03:44
  • 1
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 03:07
  • 1
Танк в помощь — часть II
  • 03.05 03:01
  • 3
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 00:30
  • 9
Привязанность к старой технике
  • 03.05 00:23
  • 2
Катерная афера
  • 02.05 22:35
  • 7
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 22:31
  • 108
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 22:23
  • 11
Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны
  • 02.05 21:36
  • 4
"Известия": первую подлодку проекта 971 с "Калибром" передадут ВМФ России в 2018 году
другие обсуждаемые темы