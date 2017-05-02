Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей

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Его разработка обусловлена, в частности, появлением самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения, добавил министр

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Создаваемый в России многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационного поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения", - сказал Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета - летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения", - добавил министр обороны, предложив генеральному директору АО "Концерн радиостроения "Вега" доложить о том, как решается эта задача.

А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно-транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".

Ранее в концерне "Вега" сообщили, что 21 апреля радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" был впервые испытан в полете на летающей лаборатории.