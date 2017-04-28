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В 2018 году ВМФ получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую АПЛ К-328 «Леопард»

02.05.2017 ЦАМТО 99 0
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Подлодка "Леопард"
Подлодка "Леопард"
Источник: Пресс-служба ОАО "Центр судоремонта "Звездочка"

ЦАМТО, 28 апреля. В следующем году Военно-морской флот получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую атомную подводную лодку К-328 «Леопард», пишут «Известия».

Как отмечает газета, обновленная АПЛ оснащена новейшими крылатыми ракетами «Калибр», современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями.


В Главном штабе ВМФ «Известиям» рассказали, что по контракту будут модернизированы четыре корабля: К-328 «Леопард», К-461 «Волк», К-391 «Братск» и К-295 «Самара». Исполнителем работ определен Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав ОСК).


«Первый обновленный корабль проекта 971М «Леопард» ВМФ получит в 2018 году, – рассказал «Известиям» официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев. – По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ четвертого поколения.


Как пишут «Известия», на вооружении субмарин проекта 971М «Акул» должны были состоять дозвуковые крылатые ракеты «Гранат» с ядерной боеголовкой. Их запуск осуществлялся через 533–мм торпедный аппарат. Боезапас корабля был 28 ракет. Но в конце 1980-х годов «Гранат» сняли с вооружения ВМФ. Теперь их место заняли крылатые ракеты «Калибр» с обычной боевой частью, специально модернизированные для запуска из-под воды.


Многоцелевая АПЛ проекта 971 была разработана в петербургском бюро «Малахит». Корабль может погружаться на глубину 600 м, имеет скорость хода 35 узлов и автономность плавания более 100 суток. Обслуживает корабль экипаж из 100 человек. Головная АПЛ проекта 971 была построена в 1985 году, пишут «Известия».


По состоянию на начало 2017 года в боевом составе ВМФ из 16 ранее построенных АПЛ проекта 971 числятся только четыре корабля. Три из них на Северном флоте, один – на Тихоокеанском. Остальные субмарины в ремонте или на консервации.
28.04.2017
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СФ
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