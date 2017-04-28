В Рыбинске спущен на воду новейший противодиверсионный катер «Грачонок» для ВМФ России
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Противодиверсионный катер "Грачонок" проекта 21980
Источник: Сергей Метелица/ТАСС
ЦАМТО, 28 апреля. Торжественная церемония спуска на воду противодиверсионного катера нового поколения «Грачонок» (проекта 21980) для ВМФ России состоялась 27 апреля на судостроительном предприятии «Вымпел» в г.Рыбинск. Это третий катер, построенный корабелами «Вымпела».
В ходе церемонии был совершен чин освящения корабля. По традиции о борт катера крестная мать «Грачонка» Дарья Седова разбила бутылку шампанского. После спуска на воду и проведения швартовных испытаний катер совершит переход в Кронштадт, где пройдет заводские ходовые и государственные испытания, по завершении которых на катере будет поднят Андреевский флаг. Планируется, что катер войдет в состав Северного флота.
«Противодиверсионные катера проекта 21980, строящиеся для ВМФ в рамках кораблестроительной программы и поступающие в состав флотов являются важнейшим элементом в деятельности, которая осуществляется Главным командованием ВМФ для создания комплексной системы базирования кораблей и подводных лодок в пунктах их дислокации. Эта система базирования должна быть надежно защищена. Функцию такой защиты эффективно могут выполнять противодиверсионные катера типа «Грачонок». На них возложены ответственные задачи противодиверсионной службы в пунктах дислокации сил флотов, в акваториях прилегающих к пунктам базирования и в отдельных морских районах. Наряду со строительством кораблей дальней морской зоны, Главное командование ВМФ будет и в дальнейшем уделять внимание развитию кораблей и катеров, которые обеспечивают безопасность прибрежной акватории в зонах операционной ответственности флотов» – сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
Справочно:
Бортовое вооружение противодиверсионного катера «Грачонок» включает в себя: пулемет МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-64, ДП-65А, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1».
Водоизмещение катера – более 138 т, длина 31 м, ширина – более 7 м, скорость максимальная – 23 узла, дальность плавания на крейсерской скорости – более 200 миль.
Ранее, в январе, в ЗАТО Гаджиево в главной базе подводных сил Северного флота состоялся подъем Военно-морского флага на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок», построенных на АО «ССЗ «Вымпел», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.04.2017
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