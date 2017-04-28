Турция договорилась с Россией о поставках С-400



Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.

"Мы получим [эти системы], мы достигли согласия. Идут переговоры по условиям совместного производства техники и цене. Могли купить в странах НАТО, но этого не произошло", — заявил Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры обеих стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить тему поставок С-400 3 мая во время запланированной двусторонней встречи в Сочи.

В марте 2017 года вопрос об этой технике уже поднимался на переговорах Путина и Эрдогана.

С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО "Алмаз" под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 "Фаворит". На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.