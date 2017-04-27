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Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением состава

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 76 0
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Средний возраст в отряде 53 года, изменения в составе носят плановых характер, пояснил российский вице-премьер

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением его состава, носят плановый характер, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"С омоложением (связаны изменения в отряде космонавтов), средний возраст в отряде 53 года. Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор. Поэтому идет плановое обновление", - сказал Рогозин.

"Я не понимаю, почему такая реакция настороженная. Это плановое обновление", - сказал он.

По слова Рогозина, это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года.

"Должно быть что-то другое, очевидно совершенно. Потому что международная космическая станция будет работать до 2024 года. Будет ли создана национальная орбитальная станция, или иные варианты пилотируемой космонавтики? Это все увязывается в одном ключе и с новой системой подготовки космонавтов, а также использованием робототехнических средств, которые могли бы замещать космонавтов на особо сложных участках", - добавил Рогозин.

24 апреля Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов. Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что Волков написал заявление об уходе по собственному желанию, двое других космонавтов были отстранены от полетов по медицинским показателям.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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