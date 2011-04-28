Выступление министра обороны Ирана на Шестой Московской конференции по международной безопасности



Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан на VI Московской конференции по международной безопасности

Источник: mod.gov.ir Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан на VI Московской конференции по международной безопасностиИсточник: mod.gov.ir

26 апреля 2017 года состоялось открытие Московской конференции по международной безопасности. На первом пленарном заседании «Глобальная безопасность: вызовы XXI века» выступил министр обороны Ирана, бригадный генерал Хоссейн Дехкан. Наш блог приводит текст его выступления.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Прежде всего, считаю нужным поблагодарить Его Превосходительство министра обороны Российской Федерации генерала Шойгу за приглашение приниять участие в VI Московской конференции по международной безопасности. Проведение этой конференции дает возможность рассмотреть события в области глобальной безопасности, совместно осмыслить предстоящие вызовы и сделать упор на эффективных правилах и механизмах при формировании нового мирового порядка в области безопасности.

Важнейшей особенностью режима международной безопасности после окончания «холодной войны» является его неупорядоченность, неопределенность и расплывчатость. Этот переходный режим безопасности, несмотря на то, что он опирался на такие принципы и правила, как признание права наций на определение собственной судьбы, уважение национального суверенитета, невмешательство во внутренние дела других государств и незаконность применения силы, после незаконных шагов Запада, особенно Америки, и нарушения этих принципов в различных регионах мира столкнулся с многочисленными, сложными, комбинированными и размытыми вызовами в военной сфере и области безопасности, и с расширением обстановки небезопасности, нестабильности и хаоса подверг мировую безопасность серьезному риску.

В этих условиях можно обратить внимание на многочисленные угрозы в области мировой безопасности, проистекающие из:

- безответственности в высказываниях, поступках и решениях со стороны нового американского президента;

- продолжающегося ближневосточного кризиса, в особенности, неосуществления требований и исторических чаяний народа Палестины;

- усиления исторической напряженности в отношениях между Корейским полуостровом и Западом;

- продолжения оказания Америкой, Израилем, Англией и Саудовской Аравией поддержки такфиристским террористическим течениям и усилий данных государств, направленных на продолжение политики сохранения военного баланса между этими группировками и вовлеченными правительствами;

- развития и усиления присутствия в других странах такфиристских террористов, потерпевших поражение в Ираке и Сирии, и увеличения террористической активности в этих регионах.

В такой ситуации мы являемся свидетелями применения двойных стандартов в отношении террора, террористов и терроризма и, к большому сожалению, должны констатировать, что международные правовые иституты, защитники и лидеры движения за права человека остаются простыми наблюдателями убийств ни в чем не повинных женщин и мужчин, старых и малых, создания страха и распространения паники, вынужденной миграции и оставления людей в вовлеченных регионах без крыши над головой, наличия ограничений при направлении гуманитарной помощи и, что еще более прискорбно, на этой арене споров и столкновений не только не защищаются угнетенные правительства и народы, подвергшиеся агрессии, разграблению и уничтожению, но и оказывается поддержка и поощрение террористам-агрессорам.

Между тем, сегодня мы нуждаемся в серьезной решимости всех государств вести решительную борьбу с террористами и уничтожать факторы возникновения, развития и усиления террористических течений, и самой срочной потребностью сегодняшнего мира является осуждение террора и насилия, прекращение содействия террористам и оказания им политической, военной и финансовой поддержки, оказание помощи законным и легитимным правительствам, присоединение к требованиям и воле людей, оказание гуманитарного содействия пострадавшим от войны, помощь в установлении стабильности, безопасности, мира и спокойствия и устранение проблем, с которыми сталкиваются народы. Однако мы с большим прискорбием наблюдаем, что в таком государстве, как Сирия, только Российская Федерация, Иран и законное правительство и народ Сирии участвуют в подлинной борьбе с террористами, и также в Ираке, где на арене этой борьбы находится только Иран вместе с иракским народом и правительством.

В этом процессе американцы с помощью новой политической доктрины «коммерциализации безопасности» пытаются презентовать новую форму «мирового фашизма» и зафиксировать свою роль в мировом порядке. Результатом этой политики является создание фальшивых и мнимых угроз и разделение труда между региональными и внерегиональными союзниками в деле внедрения ксенофобии, особенно, в отношении таких стран, как Россия, Китай и Иран с тем, чтобы в оправдание своего присутствия, размещения новых баз и еще большего вмешательства в различные регионы, в том числе, в регионы Восточной Европы, Западной, Восточной и Юго-Восточной Азии и возврата к периоду «холодной войны», разграбляя богатства этих регионов под предлогом обеспечения безопасности государств-союзников, не допустить осуществления самой насущной потребности мировых государств, которая, в действительности, состоит в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития. Недавняя атака Америки на территорию Сирию, которая противоречит всем нормам международного права, оценивается в этом же контексте.

Еще раз подчеркиваю, что нестабильность, отсутствие безопасности, стремление к насилию и терроризму в сегодняшнем мире являются порожением тех условий, которые за последние три десятилетия были созданы Америкой и получили свое развитие в международных отношениях для укрепления однополярного режима, и единственным путем для выхода из подобных условий является переход к новому порядку, опирающемуся на режим многополярности, которому присущи такие важные черты, как отрицание господства и любой региональной и глобальной гегемонии. Важнейшим инструментом для осуществления этого порядка является чувство партнерства между всеми государствами, которое, будучи ценной и беспрецедентной возможностью, может создать почву для реализации конструктивных планов и развития государств и привести к построению безопасности и устойчивому региональному и мировому развитию.

Мы убеждены, что новый порядок должен основываться на следующих принципах:

1. Совместная международная борьба с терроризмом, экстремизмом и стремлением к насилию.

2. Уважение национального суверенитета государств и невмешательство в их внутренние дела.

3. Взаимное уважение, конструктивные переговоры и замена оружия логикой и диалогом.

4. Создание и усиление внутрирегиональных связей.

В этом новом порядке международные институты защиты мира и безопасности будут в состоянии осуществлять свои миссии, независимо от воли крупных держав.

Осуществление нового порядка будет зависеть от следующих условий:

- прекращение милитаристских стратегий и разрушительного вмешательства Америки;

- прекращение поддержки террористов со стороны Америки, Англии, Саудовской Аравии и других спонсоров;

- признание исторического права народа Палестины на возвращение на оккупированные территории и создание возможности для осуществления их воли при определении собственной судьбы;

- защита и поддержка непрерывности народовластия со стороны важнейших игроков и основных гарантов мира и безопасности.

Исламская Республика Иран считает, что ни Америка, ни одна другая страна не в состоянии достичь своих политических и экспансионистских целей на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на субконтиненте путем оказания поддержки войне, террору и террористическим организациям.

Исламская Республики Иран убеждена в том, что если вооруженный терроризм в Сирии и Ираке не будет уничтожен, террористическим атакам вскоре подвергнутся все его мелкие и крупные покровители, в том числе Саудовская Аравия, Турция, Америка и Европа.

Исламская Республика Иран верит в то, что фронт, сформированный в Сирии Россией, Ираном, законным и легитимным правительством Сирии и мужественным народом этой страны, одержит победу над террористами, и в конце этой кампании мы будем иметь более безопасный и более стабильный регион и мир.

Исламская Республика Иран, руководствуясь чувством человеческой и гуманитарной ответственности, твердо намерена продолжать оказывать поддержку законным и легитимным правительствам Сирии и Ирака, требованиям угнетенного народа Йемена и решительной судьбоносной борьбе с террористическими и такфиристскими течениями во всем вовлеченном регионе.

Наше твердое убеждение состоит в том, что кризисы, имеющиеся в таких государствах, как Ирак, Сирия, Йемен и других вовлеченных регионах, не имеют никакого военного решения, и единственным способом для их урегулирования являются внутренние переговоры без какого то ни было иностранного вмешательства.

Мы будем до конца продолжать свое сотрудничество с сильной Россией в деле противодействия террористическим течениям, и в этом процессе будем разумно и трезво плнировать и осуществлять необходимые меры по противодействию и нейтрализации планов и шагов государств, которые спонсируют террористов на стратегическом, политическом и оперативном уровнях.

Исламская Республика Иран, которая сама была крупнейшей жертвой химического оружия и по мнимым обвинениям годами подвергалась самым бесчеловечным, незаконным и безжалостным санкциям, выступает против любого производства, хранения и использования химического оружия. Иран будет соблюдать СВПД, но окажет серьезное сопротивление в случае любых угроз и запугиваний со стороны Америки и государств, запуганных господствующим режимом. Иран убежден в том, что мирное использование ядерной энергии является естественным правом всех государств, и ни одна инстанция не может воспрепятствовать этому праву и, в то же время, мы уверены в том, что должна быть сформирована международная воля, направлення на ядерное разоружение, и, по крайней мере на Ближнем Востоке, следует разоружить Израиль, лишив его любого оружия массового уничтожения, в том числе химического и ядерного с тем, чтобы гарантировать определенный уровень безопасности в регионе.

Нелепое и часто повторяемое выражение «все варианты находятся на столе» не может служить основанием для получения от государств политических или военных привилегий. Мы убеждены, что если кризис на Корейском полуострове двинется в сторону военных вариантов, он будет иметь сокрушительные глобальные последствия. Я полагаю, что мировая безопасность будет зависеть от изменений в поведении Америки, отказа этой страны от вмешательства и разжигания войны на мировом уровне и оказания поддержки обветшавшим израильским сценариям безопасности в регионе.

Любая точка зрения, основывающаяся на шагах по противодействию расширению влияния Ирана в регионе и игнорирующая исторические факты формирования государств региона и взаимоотношения между ними, с самого начала обречена на провал. Последовательные поражения Америки в Сирии, Ираке, Ливане и Афганистане служат доказательством этому факту.

В завершение, пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить и выразить признательность Его Превосходительству генералу Шойгу, и надеюсь, что эта конференция сможет сделать эффективный шаг на пути к пониманию и сотрудничеству государств и народов мира для достижения желаемого глобального и регионального порядка.