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Турция может закупить у России ракетные комплексы С-400

28.04.2017 РИА Новости 62 0
Разделы: ПРО и ПВО
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С-400 «Триумф»
Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече могут обсудить вопрос поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могут", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли на встрече двух лидеров обсуждаться вопрос о поставках Турции С-400.
27.04.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп

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