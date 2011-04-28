Турция может закупить у России ракетные комплексы С-400
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Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече могут обсудить вопрос поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Могут", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли на встрече двух лидеров обсуждаться вопрос о поставках Турции С-400.
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27.04.2017
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