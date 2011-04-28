Замминистра обороны Юрий Борисов проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Волгоградском тракторном заводе
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БТР-МДМ «Ракушка» и БМД-4М первой серийной партии
Источник: DefenceBlog
ЦАМТО, 27 апреля. Замминистра обороны Российской Федерации Юрий Борисов посетил Волгоградский тракторный завод (входит в концерн «Тракторные заводы»), где проверил ход выполнения Гособоронзаказа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Мы приехали посмотреть, как завершаются контракты и насколько предприятие готово к выпуску новых моделей боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ, а также посмотреть, как осуществляется модернизация парка предыдущего поколения гусеничной техники (БМД-2) после модернизационных мероприятий, связанных с изменением тактико-технических характеристик», – сказал Юрий Борисов.
По его словам, предприятие испытывает определенные сложности финансово-экономического плана.
«Есть указ о вхождении военной составляющей концерна в госкорпорацию «Ростех». Я думаю, Волгоградский тракторный завод с помощью «Ростеха» стабилизирует свое финансовое положение», – отметил замглавы военного ведомства.
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27.04.2017
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