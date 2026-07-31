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Сингапур заинтересовался европейским истребителем шестого поколения

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Фото: Jaimi Joy / Reuters
Фото: Jaimi Joy / Reuters.

Janes: Сингапур начал переговоры о присоединении к программе истребителя GCAP

Сингапур начал предварительные переговоры о присоединении к европейско-японской программе истребителя Global Combat Air Programme (GCAP), предусматривающей, в частности, создание истребителя шестого поколения. Об этом со ссылкой на источник пишет агентство Janes.

«В настоящее время переговоры находятся на предварительной стадии, и правительство Сингапура еще не приняло решения об участии в программе», — говорится в публикации.

Ранее портал TWZ сообщил, что компания BAE Systems показала собираемый на заводе в Самлсбери (Англия) фюзеляж демонстрационного образца перспективного европейско-японского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы GCAP.

В апреле издание Defense News сообщило, что британская компания Edgewing получила первый контракт в размере 906 миллионов долларов на создание европейского-японского истребителя шестого поколения проекта GCAP.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Сингапуp
Компании
BAE Systems
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