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Элемент европейского истребителя шестого поколения попал на фото

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Фото: BAE Systems
Фото: BAE Systems.

Компания BAE Systems показала фюзеляж демонстратора истребителя GCAP

Компания BAE Systems показала собираемый на заводе в Самлсбери (Англия) фюзеляж демонстрационного образца перспективного европейско-японского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP). На снимок обратил внимание портал TWZ.

В публикации отмечается, что компанией-производителем в сеть выложена «самая четкая на сегодняшний день официальная фотография строящегося демонстрационного образца». «Тем временем крылья и киль изготавливаются в Уортоне, откуда самолет должен совершить свой первый полет до конца 2027 года», — пишет издание.

Портал также изучил недавно представленную на международной авиавыставке в Фарнборо (Англия) масштабную модель самолета, согласно которой демонстратор истребителя GCAP получит два двигателя EJ200 (такие же используются в боевом самолете Typhoon) и не имеет горизонтального оперения.

В апреле издание Defense News сообщило, что британская компания Edgewing получила первый контракт в размере 906 миллионов долларов на создание европейского-японского истребителя шестого поколения проекта GCAP.

В июне 2025-го блог The Aviationist сообщил, что создание европейско-японского истребителя нового поколения GCAP доверили компании Edgewing.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
Истребитель 5 поколения
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