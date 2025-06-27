Войти
Lenta.ru

Создание европейско-японского истребителя нового поколения доверили компании Edgewing

828
0
0
Global Combat Air Programme (GCAP)
Концепция европейско-японского истребителя нового поколения Global Combat Air Programme (GCAP).
Источник изображения: Leonard

Создание европейско-японского истребителя доверили компании Edgewing

Создание европейско-японского истребителя нового поколения Global Combat Air Programme (GCAP) доверили компании Edgewing. Об этом сообщает блог The Aviationist.

Равными долями в совместном предприятии Edgewing будут обладать компании BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Япония). «Edgewing будет отвечать за проектирование и разработку боевого самолета следующего поколения и останется проектным органом на весь срок службы продукта, который, как ожидается, продлится и после 2070 года», — говорится в совместном заявлении партнеров.

Гендиректором предприятия Edgewing станет бывший управляющий директор Leonardo Aircraft Division Марко Дзофф. Офис компании будет располагаться в Великобритании.

Ранее изданию Defense News стало известно от генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, что контракт на создание европейского истребителя нового поколения в рамках англо-японо-итальянской программы GCAP планируется заключить в 2026-2027 годы. Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Япония
Продукция
EF-2000
F-2
Компании
BAE Systems
Leonardo
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 01:16
  • 9503
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 23:44
  • 1
«Герани» предложили вооружить ракетами
  • 27.06 22:24
  • 0
Вопросы к "В военной разведке США заявляют, что возможные выводы об уроне ядерной программе Ирана носят очень предварительный характер - СМИ"
  • 27.06 20:15
  • 1
Ответ на "Россия не нашла в трофейных танках ничего прорывного"
  • 27.06 18:30
  • 454
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 27.06 16:42
  • 0
Оркестр калибра: симфония для Полонеза
  • 27.06 15:14
  • 1059
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 12:38
  • 0
Уступит Брюссель Варшаве или проявит гибкость?
  • 27.06 12:03
  • 1
Конца конфликту не видно, а экономика Украины балансирует на грани (The Washington Post, США)
  • 27.06 11:19
  • 2
США профинансируют способный сбросить атомную бомбу на Россию аппарат
  • 27.06 10:20
  • 0
Расширяя границы
  • 27.06 09:39
  • 0
Диалог в тени санкций
  • 27.06 05:47
  • 0
В свете форумных обсуждений - о ЗРК объектово-зональной и войсковой ПВО РФ
  • 26.06 22:56
  • 0
Ответы в теме "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС"
  • 26.06 18:50
  • 2
Критически важное микроэлектронное предприятие остановлено из-за убыточных цен на гособоронзаказ