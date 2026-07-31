Армия США выбрала создателей нового внедорожника

Defense News: Три компании поучаствуют в тендере на внедорожник для армии США

Компании Ford, GM Defense, BC Customs будут участвовать в тендере на создание нового внедорожника для армии США, пишет Defense News.

Условия конкурса предполагают, что каждая из компаний предоставит к 30 марта 2027 года по три машины Infantry Squad Vehicle-Heavy (ISV-H), которые будут оценены и испытаны военным ведомством.

Среди требований к ISV-H — способность перевозить груз массой около 1800 килограмм, буксировать 2950-килограммовый прицеп, выступать источником электроэнергии мощностью 60 киловатт. По замыслу военного ведомства, новая машина должна переносить, в частности, средства радиоэлектронной борьбы и оружие направленной энергии, уметь работать в экстремальных температурных условиях, отличаться высокой степенью автономности и эргономичности.

В феврале командующий 11-й воздушно-десантной дивизией генерал Джон Когбилл, как передает портал Breaking Defense, заявил, что американские десантники захотели получить больше техники, которая позволит выполнять задачи в условиях Арктики.

В июле 2025 года военкор Александр Харченко сообщил в Telegram, что российские бойцы в зоне спецоперации получили новые транспортеры «Улан» на шасси внедорожника «Нива».