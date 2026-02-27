Войти
Десантники США захотели больше техники для Арктики

Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
BD: 11-я воздушно-десантная дивизия США получит больше вездеходов для Арктики

Американские десантники захотели получить больше техники, которая позволит выполнять задачи в условиях Арктики. Об этом сообщил командующий 11-й воздушно-десантной дивизией генерал Джон Когбилл, передает Breaking Defense (BD).

«Бронированная техника и Арктика не всегда сочетаются. Они тяжелые. Они могут соскользнуть с дорог. Они могут скатиться с уклона. Поэтому нам нужна легкая и высокомобильная техника», — сказал генерал в ходе недавних учений.

По его словам, дивизии нужно больше гусеничных вездеходов Cold-Weather All-Terrain Vehicle (CATV) и новые бронеавтомобили, похожие на серийные Infantry Squad Vehicle (ISV). Когбилл подчеркнул, что CATV с широкими гусеницами могут буквально «плыть» по глубокому снегу. Дивизия уже получила 33 вездехода, а к ноябрю их количество увеличат до 109 единиц.

Командующий добавил, что десантникам нравятся бронеавтомобили ISV, однако открытый кузов не позволяет использовать их в арктических условиях. Поэтому в дивизии хотят получить новую машину на базе ISV.

В январе источники «Известий» сообщили, что на защиту Арктики направят дополнительные силы боевых пловцов. В составе Северного флота планируют сформировать мобильные отряды по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

