Канберра выделит еще 3,2 млрд долларов на верфь для производства АПЛ

Правительство Австралии объявило о дополнительных инвестициях в размере 4,6 млрд австралийских долларов (3,2 млрд долларов США) в инфраструктуру, необходимую для строительства будущих многоцелевых атомных подводных лодок в рамках международного партнерства AUKUS. Как отмечает Naval Today, таким образом общий объем инвестиций в судостроительный кластер в Осборне достиг 8,5 млрд австралийских долларов (5,91 млрд долларов США).

"Дополнительное финансирование поддержит дальнейшее развитие верфи по производству атомных подводных лодок в Осборне (Южная Австралия), который станет центральным элементом австралийской системы строительства АПЛ", – говорится в заявлении правительства страны.

Постройка верфи для производства АПЛ в Осборне (Австралия) Australian Naval Infrastructure

Данные средства направят на финансирование текущего строительства объекта, развитие трудовых ресурсов и инициатив по наращиванию промышленного потенциала в Осборне в рамках подготовки к созданию и обслуживанию своего будущего атомного подводного флота.

По данным правительства, госкомпания Australian Naval Infrastructure (ANI) уже заключила контракты с австралийскими компаниями на сумму около 1,9 млрд австралийских долларов (1,32 млрд долларов США), поддерживая местный бизнес и укрепляя внутренние цепочки поставок.

Ожидается, что более масштабная программа производства многоцелевых атомных подводных лодок позволит создать почти 10 тысяч рабочих мест только в Южной Австралии.

В строительстве новой верфи и реализации связанных с этим проектов по обеспечению рабочей силой уже задействовано более 1 тысячи человек.

Правительство Австралии также заявило, что постройка кампуса Академии профессиональной подготовки идет по графику и объект начнет функционировать в первом квартале 2028 года. После полного ввода в эксплуатацию академия сможет одновременно принимать до 1000 обучающихся, предоставляя практическую и теоретическую подготовку будущим специалистам по атомным подводным лодкам в Австралии, а также в других отраслях военно-морского судостроения.

На объекте разместят макеты и прототипы в натуральную величину, чтобы имитировать рабочую среду верфи по производству подводных лодок. Обучение будет проводиться при поддержке компаний BAE Systems и ASC Pty.

"Работа, которая сейчас ведется в Осборне, демонстрирует, что проект AUKUS движется в правильном направлении. Уже сейчас мы создаем возможности для австралийской промышленности и ее сотрудников на десятилетия вперед", – отметил заместитель премьер-министра – министр обороны Австралии Ричард Марлз.

В свою очередь премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас сообщил, что верфь для производства подводных лодок в Осборне будет в десять раз больше уже существующего здесь судостроительного завода. "Этот проект затмит собой строительство автомагистрали Саут-Роуд и новой женской и детской больницы вместе взятых", – сказал он.

Ранее сообщалось, что новая площадка в Осборне будет состоять из трех основных зон, включая участки производства, оснащения и окончательной сборки, спуска на воду и испытаний. Предполагается, что для строительства объекта используют 126 тысяч тонн конструкционной стали. Длина цеха в производственной зоне составит 420 метров.

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

Осенью 2025 года власти Австралии решили направить 8 млрд долларов на модернизацию и расширение судостроительного комплекса в Хендерсоне (Западная Австралия), где также планируется развернуть производство многоцелевых АПЛ.

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