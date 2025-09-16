Войти
Flotprom

Австралия инвестирует 8 млрд долларов в модернизацию верфи для постройки АПЛ

848
0
0

Власти Австралии объявили о беспрецедентных инвестициях в размере 8 млрд долларов США в модернизацию и расширение судостроительного комплекса в Хендерсоне близ Перта (Западная Австралия). Как уточняет Navy Recognition, программа развития оборонной инфраструктуры должна подготовить страну к появлению многоцелевых атомных подлодок в следующем десятилетии.

Австралийское правительство лейбористов проводит масштабную реструктуризацию оборонных расходов, которые резко возросли. В прошлом году был одобрен проект по модернизации верфи в Хендерсоне стоимостью 84 млн долларов США.

Фрегат "Перт" на верфи в Хендерсоне, ВМС Австралии

Naval Today


Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

Впрочем, инвестиции в развитие судостроительного комплекса в Хендерсоне направлены не только на поддержку производства будущих атомных субмарин. На этой верфи также планируют строить новые десантные корабли и фрегаты.

По предварительным оценкам, реализация этих планов предполагает создание и поддержку около 10 тысяч рабочих мест. В следующие десять лет власти Австралии намерены потратить на закупку военно-морских систем и развитие кораблестроения около 159 млрд долларов США.

Как заявляет Navy Recognition, такие масштабные инвестиции приблизят Канберру к ведущим военно-морским державам.

"Решение Австралии вложить миллиарды долларов в национальную инфраструктуру подает сигнал Вашингтону и Лондону о готовности взять на себя значительную часть финансового бремени, связанного с реализацией программы AUKUS, – считает издание. – Это также указывает на тектонический сдвиг в оборонном планировании: сдерживание теперь заключается не только в приобретении боевых платформ, но и в создании промышленных экосистем, необходимых для поддержания их работоспособности на протяжении десятилетий".

В стратегическом плане инвестиции в Хендерсон влияют и на баланс сил в противостоянии с Китаем. Присутствие атомных подводных лодок в Западной Австралии обеспечит Канберру и её союзников скрытным ударным потенциалом большой дальности, способным противостоять военно-морской экспансии КНР в Южно-Китайском море и за его пределами. Это также представляет собой геостратегическую опору для Индо-Тихоокеанского командования ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 16:46
  • 10525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025
  • 15.09 23:23
  • 0
Комментарий к "На Западе оценили модернизацию российских «Прорывов»"
  • 15.09 21:25
  • 1
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя