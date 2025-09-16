Австралия инвестирует 8 млрд долларов в модернизацию верфи для постройки АПЛ

Власти Австралии объявили о беспрецедентных инвестициях в размере 8 млрд долларов США в модернизацию и расширение судостроительного комплекса в Хендерсоне близ Перта (Западная Австралия). Как уточняет Navy Recognition, программа развития оборонной инфраструктуры должна подготовить страну к появлению многоцелевых атомных подлодок в следующем десятилетии.

Австралийское правительство лейбористов проводит масштабную реструктуризацию оборонных расходов, которые резко возросли. В прошлом году был одобрен проект по модернизации верфи в Хендерсоне стоимостью 84 млн долларов США.

Фрегат "Перт" на верфи в Хендерсоне, ВМС Австралии Naval Today

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

Впрочем, инвестиции в развитие судостроительного комплекса в Хендерсоне направлены не только на поддержку производства будущих атомных субмарин. На этой верфи также планируют строить новые десантные корабли и фрегаты.

По предварительным оценкам, реализация этих планов предполагает создание и поддержку около 10 тысяч рабочих мест. В следующие десять лет власти Австралии намерены потратить на закупку военно-морских систем и развитие кораблестроения около 159 млрд долларов США.

Как заявляет Navy Recognition, такие масштабные инвестиции приблизят Канберру к ведущим военно-морским державам.

"Решение Австралии вложить миллиарды долларов в национальную инфраструктуру подает сигнал Вашингтону и Лондону о готовности взять на себя значительную часть финансового бремени, связанного с реализацией программы AUKUS, – считает издание. – Это также указывает на тектонический сдвиг в оборонном планировании: сдерживание теперь заключается не только в приобретении боевых платформ, но и в создании промышленных экосистем, необходимых для поддержания их работоспособности на протяжении десятилетий".

В стратегическом плане инвестиции в Хендерсон влияют и на баланс сил в противостоянии с Китаем. Присутствие атомных подводных лодок в Западной Австралии обеспечит Канберру и её союзников скрытным ударным потенциалом большой дальности, способным противостоять военно-морской экспансии КНР в Южно-Китайском море и за его пределами. Это также представляет собой геостратегическую опору для Индо-Тихоокеанского командования ВМС США.