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Су-34 и ФАБ с УМПК признали качественным симбиозом

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

«Ростех»: Су-34 и ФАБ с УМПК — качественный симбиоз самолета и боеприпаса

Су-34 и фугасная авиационная бомба (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) стал примером качественного симбиоза боевого самолета-носителя и боеприпаса, признала в Telegram госкорпорация «Ростех».

«Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу, используя заранее заданные координаты, осуществлять сброс на удалении в несколько десятков километров от цели. Возможность Су-34 нести одновременно несколько ФАБ позволяет наносить удары высокой точности и очень большой мощности», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что ФАБ позволяет поражать укрепленные пункты противника, фактически сравнивая их с землей.

Ранее обозреватель РИА Новости Андрей Коц заявил, что модернизированные боевые самолеты Су-30СМ2 и Су-34М, которые недавно получили Вооруженные силы (ВС) России, станут серьезным козырем в зоне специальной военной операции (СВО).

В июле генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал, что боевые самолеты, которые используют ВС России, модернизируют на основе опыта СВО.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
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