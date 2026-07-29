TWZ: Американская компания Aerostar испытала аэростат Lightning — носитель БПЛА

Американская компания Aerostar испытала аэростат Lightning — носитель беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает TWZ.

По данным Aerostar, испытанный Lightning выступил платформой для запуска разведывательного БПЛА Apollo-R компании Icarus. По словам вице-президента Aerostar по стратосферным решениям Расса Ван Дер Верффа, более крупная платформа Aerostar Thunderhead может служить «материнским кораблем», несущим несколько аппаратов Apollo-R или другие нагрузки.

Издание подчеркивает, что высотные аэростаты могут находиться в воздух продолжительное время им переносить на большие расстояния БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляторы и другие вооружения. «Эти возможности активно разрабатываются армией США, а также другими странами, включая Китай и Украину, которые в различной степени также разрабатывают и внедряют их», — говорится в публикации.

В июле сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что сорвали «беспрецедентную по масштабу и степени угрозы» серию терактов на территории России, в которой, в частности, были задействованы аэростаты для доставки дронов.

В феврале TWZ заметил, что российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне специальной военной операции.