В США испугались российского «Барража-1» над зоной СВО

TWZ: Российский «Барраж-1» может стать заменой американского Starlink в зоне СВО

Российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне специальной военной операции (СВО), испугался обозреватель американского портала TWZ Говард Альтман.

«Россия рассматривает систему связи с использованием аэростатов для заполнения огромного пробела, образовавшегося после потери проекта Starlink», — говорится в заголовке публикации.

Там отмечается, что подобная система могла бы обеспечить связь, аналогичную той, что предлагает Starlink, хотя и на гораздо более ограниченной территории, что вполне подойдет под задачи, ставящиеся в рамках СВО.

Издание признает, что доступность высот до 20 километров для украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) купируется низкой радиолокационной заметностью аэростатов. «Тем не менее, успешное наведение и поражение воздушного шара с малой радиолокационной заметностью с помощью ЗРК — это две разные вещи. Россия активно работала над этой проблемой во время холодной войны», — пишет автор.

Обозреватель предположил, что для перехвата российских аэростатов украинская сторона могла бы создать специальный беспилотник.

Ранее ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщил о запуске российской беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1».

Также в феврале газета «Известия» рассказала, что российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink.

В том же месяце американская компания SpaceX начала блокировать терминалы спутниковой системы Starlink, используемые в зоне проведения СВО.