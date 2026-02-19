В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

IZ.RU: В марте в РФ начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона «Аргус»

Российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink. Он будет работать как оператор связи и обеспечит ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом, передают «Известия» (IZ.RU).

«"Аргус" способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — подчеркнул руководитель проекта Николас Оксман.

Планируется, что беспилотник сможет выполнять задачи на расстоянии 15-24 километров от земли, для противостояния ему противнику понадобится применять зенитно-ракетные комплексы вроде Patriot или C-300. При этом для российской стороны БПЛА представляет собой экономическую победу еще до начала боя, поскольку его стоимость существенно ниже, чем цена ракет, которыми его будут пытаться сбить.

Дрон использует солнечную энергию, за счет которой сможет находиться в полете практически неограниченное время. Особенностью «Аргуса», отличающего его от спутников, стала способность замереть в нужной ему зоне.

Кроме того, дрон способен работать в качестве «глушилки» спутниковой навигации и связи, от которых во многом зависит современное оружие западных стран. За счет этой функции «Аргус» сможет делать вооружение противника фактически бесполезным.

Наконец, беспилотник можно применять для отслеживания ледовой осбстановки на Северном морском пути, а также для передачи данных для нужд сельского хозяйства.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) заявил, что у России появилась первая альтернатива Starlink. Речь про беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1», которую можно использвать для ретрансляции мобильной связи 5G.