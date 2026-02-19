Войти
Lenta.ru

В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

595
1
+1
Источник изображения: topwar.ru

IZ.RU: В марте в РФ начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона «Аргус»

Российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink. Он будет работать как оператор связи и обеспечит ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом, передают «Известия» (IZ.RU).

«"Аргус" способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — подчеркнул руководитель проекта Николас Оксман.

Планируется, что беспилотник сможет выполнять задачи на расстоянии 15-24 километров от земли, для противостояния ему противнику понадобится применять зенитно-ракетные комплексы вроде Patriot или C-300. При этом для российской стороны БПЛА представляет собой экономическую победу еще до начала боя, поскольку его стоимость существенно ниже, чем цена ракет, которыми его будут пытаться сбить.

Дрон использует солнечную энергию, за счет которой сможет находиться в полете практически неограниченное время. Особенностью «Аргуса», отличающего его от спутников, стала способность замереть в нужной ему зоне.

Кроме того, дрон способен работать в качестве «глушилки» спутниковой навигации и связи, от которых во многом зависит современное оружие западных стран. За счет этой функции «Аргус» сможет делать вооружение противника фактически бесполезным.

Наконец, беспилотник можно применять для отслеживания ледовой осбстановки на Северном морском пути, а также для передачи данных для нужд сельского хозяйства.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) заявил, что у России появилась первая альтернатива Starlink. Речь про беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1», которую можно использвать для ретрансляции мобильной связи 5G.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Au-30
Patriot ЗРК
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
19.02.2026 06:51
"В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона" - ну вот кто такие заголовки пишет? Статью скомпилировали, а на название ума не хватило...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 20:34
  • 14541
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 16:51
  • 2
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 07:56
  • 0
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"
  • 19.02 01:38
  • 1
Бывший главнокомандующий ВСУ, которого прочат в главные соперники Зеленского, рассказал о размолвке с ним (The Associated Press, США)