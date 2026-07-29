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В России создали уникальный скоростной дрон-перехватчик «Виверна-Коготь»

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Фото: Belkin Alexey / Global Look Press
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press.

В России создан дрон-перехватчик «Виверна-Коготь», который развивает скорость до 300 км/ч.

В России создали уникальный скоростной дрон-перехватчик «Виверна-Коготь», который может развивать скорость до 300 километров в час. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опытно-конструкторское бюро.

У новой разработки машинное зрение. Создан дрон в двух модификациях — кинетической и ударной под осколочно-фугасную боевую часть массой 0,5 килограмма.

Кроме того, дрон имеет систему самозахвата целей на основе нейросети.

«Работа над изделием продолжается, в дальнейшем состоится его апробация. В дальнейшем планируется, что "Виверна-Коготь" начнет производиться серийно», — отметили разработчики.

«Виверна-Коготь» может эффективно перехватывать не только вражеские дроны-камикадзе, но и аппараты самолетного типа на высоте до трех километров.

Ранее в мастерской российской группировки войск (ГВ) «Север» был собран экспериментальный дрон «Перун» на мощных моторах, который уже работает в зоне специальной военной операции (СВО).

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Страны
Россия
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