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«Перун» на мощных моторах будет помогать российским военным

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

Российские военные создали дрон на мощных моторах «Перун» и разрабатывают тяжелый «Аист»

В мастерской российской группировки войск (ГВ) «Север» был собран экспериментальный дрон «Перун» на мощных моторах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на техника беспилотных систем с позывным Эрджей.

Беспилотник собран из множества разных дронов и уже сейчас работает.

«Его решили назвать "Перун", потому что он на моторах от "Молний". Перун у нас кто? Бог молний, естественно», — пояснил Эрджей.

Кроме того, российские военные ведут разработку тяжелого дрона-доставщика «Аист», который будет способен поднять грузы весом в 15-20 килограммов, и станет гораздо эффективнее вражеской «Бабы-Яги».

Ранее российские военные создали уменьшенную версию украинского гексакоптера «Баба-яга».

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