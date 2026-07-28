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В России оценили «Уран» «Ярослава Мудрого»

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости / Министерство обороны РФ
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости / Министерство обороны РФ.

«Красная звезда»: Ракетный комплекс «Уран» поражает цели на дальности 130 километров

Противокорабельный ракетный комплекс «Уран», который несет сторожевой корабль проекта 11540 «Ярослав Мудрый», способен поражать цели на дальности до 130 километров. Вооружение корабля оценила «Красная звезда».

Автор отметил, что арсенал сторожевого корабля позволяет поражать воздушные, надводные и подводные цели. «Главный ударный аргумент — противокорабельный ракетный комплекс "Уран". Его крылатые ракеты идут к цели на сверхмалой высоте, буквально в нескольких метрах от гребня волны, оставаясь невидимыми для радаров противника до самого последнего момента», — говорится в материале.

Как пишет издание, один залп комплекса может уничтожить корабль противника. «Ярослав Мудрый» несет 16 крылатых ракет Х-35 комплекса «Уран».

Оборону корабля от воздушного нападения обеспечивают зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик».

Ранее издание SlashGear писало, что тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов» после возвращения в строй будет обеспечивать безопасность атомных подлодок с ядерными ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Кинжал ЗРК
Кортик
Х-35
Ярослав Мудрый
Проекты
11540 Ястреб
Ядерный щит
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