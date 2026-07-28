Войти
Lenta.ru

В США раскритиковали гиперзвуковую программу Пентагона

323
0
0
Фото: Robert F. Bukaty / AP
Фото: Robert F. Bukaty / AP.

TNI: Программу создания гиперзвуковых ракет для эсминцев ВМС США Zumwalt раскритиковали

Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) раскритиковала Пентагон за бессистемный подход к реализации программы разработки гиперзвуковых ракет. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

В середине июля федеральное агентство опубликовало отчет, в котором призвало Минобороны сформировать комплексную стратегию развертывания гиперзвуковых ракет. В документе отметили, что Военно-морские силы (ВМС) США все еще пытаются решить, как разместить гиперзвук на своих кораблях.

Также GAO напомнила, что работы по переоборудованию трех эсминцев типа Zumwalt для внедрения гиперзвуковых ракет отстают от графика на два года. Отмечается, что проблемы связаны с интеграцией ракеты Conventional Prompt Strike (CPS). Испытания ракеты с борта эсминца планировали начать в 2025 году, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на 2027-й.

Ранее в июле издание 19FortyFive подсчитало, что программа постройки стелс-эсминцев Zumwalt обошлась Вашингтону в 27 миллиардов долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 09:01
  • 3
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 28.07 06:39
  • 0
Комментарий к "«Летающий танк» СССР: зачем Т-80 поставили двигатель, который считали невозможным для земли"
  • 28.07 05:47
  • 1
До конца года в состав ВМФ России примут первую атомную подлодку «Пермь»
  • 28.07 05:39
  • 1
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 28.07 05:32
  • 1
Военный раскрыл подробности о впервые примененной против России ракете Ruta Block 1
  • 28.07 02:43
  • 16342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.07 20:36
  • 0
Комментарий к "Октябрьская революция — тормоз в образовании русского народа"
  • 27.07 19:44
  • 0
Комментарий к "«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?"
  • 27.07 19:10
  • 0
Комментарий к "Путин исключил агрессию со стороны России в украинском конфликте"
  • 27.07 11:56
  • 1
Не сигнальте роботам: как беспилотные грузовики «КАМАЗ» осваивают дороги России
  • 27.07 11:40
  • 1
Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта
  • 27.07 06:04
  • 0
Без комментариев - статья "Полуколониальная Россия начала XX века, отставание во всём, пропасть между бедными и богатыми"
  • 27.07 05:46
  • 0
Комментарий к "Чем события 1917 года «аукнулись» нам в 1941 году"
  • 27.07 04:16
  • 0
Комментарий к "«Багратион»: как советские войска за два месяца разгромили группу армий «Центр»"
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда