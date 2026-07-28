В США раскритиковали гиперзвуковую программу Пентагона

TNI: Программу создания гиперзвуковых ракет для эсминцев ВМС США Zumwalt раскритиковали

Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) раскритиковала Пентагон за бессистемный подход к реализации программы разработки гиперзвуковых ракет. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

В середине июля федеральное агентство опубликовало отчет, в котором призвало Минобороны сформировать комплексную стратегию развертывания гиперзвуковых ракет. В документе отметили, что Военно-морские силы (ВМС) США все еще пытаются решить, как разместить гиперзвук на своих кораблях.

Также GAO напомнила, что работы по переоборудованию трех эсминцев типа Zumwalt для внедрения гиперзвуковых ракет отстают от графика на два года. Отмечается, что проблемы связаны с интеграцией ракеты Conventional Prompt Strike (CPS). Испытания ракеты с борта эсминца планировали начать в 2025 году, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на 2027-й.

Ранее в июле издание 19FortyFive подсчитало, что программа постройки стелс-эсминцев Zumwalt обошлась Вашингтону в 27 миллиардов долларов.