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В США подсчитали ущерб от программы стелс-кораблей Zumwalt

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Фото: National Museum of the U.S. Navy
Фото: National Museum of the U.S. Navy.

19FortyFive: Программа постройки эсминцев Zumwalt обошлась США в 27 миллиардов долларов

Программа постройки стелс-эсминцев типа Zumwalt для Военно-морских сил (ВМС) США обошлась Вашингтону в 27 миллиардов долларов. Ущерб от нее подсчитали в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что стоимость кораблей росла в процессе реализации программы. Изначально флот хотел получить 32 «Замволта», но позже планируемую серию несколько раз сократили. За 20 лет ВМС получили три корабля этого класса.

«Самый большой ущерб, который этот корабль нанес Соединенным Штатам, заключался в финансовых затратах», — пишет издание. Вашингтон потратил около 27 миллиардов долларов на проект. При этом только на исследовательские и конструкторские работы выделили десять миллиардов.

Каждый эсминец обошелся флоту США примерно в 9,5 миллиарда долларов. Автор напомнил, что современный эсминец Arleigh Burke третьей серии, который также является носителем ракет Tomahawk, стоит 2,6 миллиарда.

Ранее в июле издание Defense News писало, что ВМС США испугались ударов по атомным подводным лодкам дронами или противотанковыми ракетами. Флот объявил тендер на новую технологию для защиты субмарин.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Zumwalt
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