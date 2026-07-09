Defense News: ВМС США испугались удара по АПЛ дроном или ПТРК

Военно-морские силы (ВМС) США испугались удара по атомной подводной лодке (АПЛ) дроном или противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Об этом пишет Defense News.

«Когда американские подводные лодки с баллистическими ракетами скрываются в бескрайних просторах океана, они практически неуязвимы. Однако, находясь в порту или двигаясь по поверхности воды во время перехода в порт и из порта, эти мощные, но хрупкие корабли могут стать легкой мишенью для беспилотников, мин и даже противотанковых ракет», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что недавно ВМС США объявили тендер на «прототипы технологии для обнаружения, отслеживания, идентификации, блокирования и нейтрализации беспилотных систем во всех областях», включая прибрежные зоны, гавани, порты и открытые водные пространства, в частности, океан.

В июне Military Watch Magazine заметил, что российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли ВМС США.